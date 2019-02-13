Корея и Япония резко набирают популярность как авианаправления в Приморье

Пассажиропоток на корейских и японских авиарейсах из Владивостока увеличился более чем на 50%

Пассажиропоток на корейских и японских авиарейсах из Владивостока увеличился более чем на 50%. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Тенденция резкого прироста числа пассажиров на направлениях Владивосток — Корея и Владивосток – Япония в январе 2019 года по сравнению с показателями предыдущего отмечают в аэропорту столицы Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

Международный пассажиропоток составил 100 тысяч пассажиров, что на 39% больше, чем в январе 2018 года. Наибольший рост – на рейсах из Владивостока в города Пусан, Сеул и Тэгу. В целом популярность именно южнокорейских направлений увеличилась на 59% по сравнению с прошлым годом.

На японских рейсах также отмечен высокий рост (+52%) благодаря увеличению почти в полтора раза частоты полетов в Токио и новым рейсам в Саппоро. На юго-восточном направлении пассажиропоток вырос на 19% благодаря увеличению емкости на рейсах в Бангкок и открытию новых рейсов в Фукуок. На китайском направлении рост пассажиропотока на 17% обеспечили рейсы в Пекин, частота которых увеличилась более чем в полтора раза, а также рейсы в Муданьцзян.

"Транспортная доступность – одно из трех необходимых условий для успешного развития туристской отрасли той или иной территории. Приморье в этом смысле обладает огромным потенциалом. Уже сегодня здесь действует упрощенный визовый режим для граждан 18 государств, развивается круизное направление, открывается большое количество новых авиалиний. Все это способствует повышению туристской привлекательности региона и, как следствие, росту турпотока. Например, если в 2016 году в край въехало около 3 миллионов российских и иностранных гостей, то в 2017-ом – уже более 4 миллионов", – отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.

Всего число обслуженных пассажиров в международном аэропорте Владивостока в январе этого года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная воздушная гавань Приморья обслужила 201 тысячу пассажиров.

Внутренний пассажиропоток в январе 2019 года составил 101 тысячу человек, показав 10% роста по сравнению с январем 2018-го. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Иркутск и Новосибирск. На внутрикраевых направлениях количество обслуженных пассажиров по итогам прошедшего месяца увеличилось на 24%".

Напомним, в прошлом году в Приморье пришли новые авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan, Air Philip. Международная маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями: Тэгу (T’way Air), Цицикар (China Express), Муан (Air Philip), Саппоро ("Уральские авиалинии"), Фукуок (Royal Flight). На московском направлении начала выполнять полеты авиакомпания "ИрАэро", а также на регулярную основу был переведен рейс в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways.