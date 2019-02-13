Ходить на работу можно будет с непогашенным сроком

Депутаты предлагают разрешить осужденным трудиться вне колоний

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому, осужденные за нетяжкие преступления будут иметь возможность работать за пределами колоний.

По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятие законопроекта будет способствовать росту трудовой занятости осужденных. Кроме этого законопроект позволит оперативней погасить штрафы или возместить материальный ущерб.

Осужденные, которые не имеют профессии, смогут приобрести в процессе трудоустройства определенные навыки. И после освобождения это ускорит процесс поиска работы.

Планируется создать специальные участки колоний на базе организаций, где будут трудиться осужденные.

Законопроект предполагает предоставление таким работникам общежития, а также обеспечение медицинским обслуживанием при необходимости и оказание материальным обеспечением.

Глава комитета добавил, что подобные участки могут быть расположены на значительном расстоянии от колоний.

Карина Красилова