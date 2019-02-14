Приморцев приглашают на фестиваль огня в Корею

Гости смогут принять участие в соревнованиях на выносливость по перетаскиванию камней «тымдоль тыльги»
Общество 10:40
Фестиваль огня на острове Чечжу. Фото: предоставлено НОТК

Увлекательные мероприятия ждут приморцев в марте в Корее. Один из главных фестивалей острова Чечжу, фестиваль огня (12+) пройдет с 7 по 10 марта на территории вулкана Сэбёльорым. Гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях на выносливость по перетаскиванию камней "тымдоль тыльги", сообщили ИА PrimaMedia в представительстве Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке.

Фестиваль огня на острове Чечжу – это уникальное мероприятие, которое пронизано культурными традициями острова. В этом году Фестиваль огня — одно из главных событий острова — пройдёт с 7 по 10 марта на территории вулкана Сэбёльорым, расположенного в посёлке Эволь-ып.

Фестиваль огня на острове Чечжу

Фестиваль огня на острове Чечжу. Фото: предоставлено НОТК

Фестиваль проводится ежегодно с 1997 года и в этом году состоится уже в 22-ой раз. Основой для его создания послужила древняя скотоводческая культура региона – на фестивале проводятся благодарственные церемонии и молитвенные обряды о здоровье и богатом урожае в наступившем году.

Гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе по разжиганию костра, соревнованиях на выносливость по перетаскиванию камней "тымдоль тыльги", а также в интересных мастер-классах, различных народных играх и красочных представлениях. Кроме того, участники смогут оценить туристические достоинства живописного острова Чечжу, который знаменит удивительными пейзажами и множеством достопримечательностей.

Фестиваль огня на острове Чечжу

Фестиваль огня на острове Чечжу. Фото: предоставлено НОТК

В качестве дополнительного бонуса к данному мероприятию можно назвать церемонию дегустации местной кухни и кухни разных стран мира.

Посетить фестиваль бесплатно могут все желающие. Подробнее о фестивале: http://russian.visitkorea.or.kr/rus/ATT/3_5_view.jsp?cid=728633.

Фестиваль огня на острове Чечжу

Фестиваль огня на острове Чечжу. Фото: предоставлено НОТК

НОТК, Национальная организация туризма Кореи путешествие
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