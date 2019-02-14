Хоккейный турнир «Золотая шайба» провели в Липовцах

Соревнования собрали сильнейшие детские команды Приморского края
Общество 11:20
Хоккейная команда "Олимп". Фото: компания "Приморскуголь"

Хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы шахтопроходческого управления "Восточное" собрал сильнейшие детские команды Приморского края. Первое место в турнире заняла команда "Восток", второе – команда "Колосок", липовецкий "Олимп" замкнул тройку лидеров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

9 февраля в поселке Липовцы состоялся восьмой ежегодный турнир по хоккею среди детских команд Приморского края на призы ПЕ "Шахтопроходческое управление "Восточное". Мероприятие, организованное производственной единицей ООО "Приморскуголь" в преддверии Дня защитника Отечества, безусловно, напомнило всем, за что стоит любить эту самую мужскую в мире спортивную игру.

Хоккейный турнир "Золотая шайба"

Хоккейный турнир "Золотая шайба". Фото: компания "Приморскуголь"

Липовецкий "Олимп" встретился на льду с командами "Восток" (п. Пограничный), "Колосок" (с. Струговка, Октябрьский район), "Металлург" (п. Ярославка).

Путь к кубку и золотым медалям проходил в упорной и бескомпромиссной борьбе. Липовецкие ребята встретили оппонентов, что называется, во всеоружии, достойно и красиво проведя спортивные встречи. Дружина тренера Сергея Лютова играла уверенно, в своём фирменном атакующем стиле, почти не покидая зону соперника. Болельщики и команда явно рассчитывали на победу в турнире, но в этот раз спортивная удача улыбнулась гостям.

Первое место в турнире заняла команда "Восток", второе – команда "Колосок". "Хозяева" замкнули тройку лидеров. Сильнейшим нападающим соревнований признан игрок "Олимпа" Никита Животов.

Хоккейный турнир "Золотая шайба"

Хоккейный турнир "Золотая шайба". Фото: компания "Приморскуголь"

Отметим, детская команда "Олимп" создана в поселке Липовцы в 2007 году. При поддержке ШПУ "Восточное" были организованы выезды юных хоккеистов на соревнования краевого и регионального уровней, приобретена экипировка, реконструирована и оснащена осветительным оборудованием хоккейная коробка поселка.

Хоккейный турнир на призы ШПУ "Восточное" в поселке Липовцы проводится ежегодно с 2011 года.

Приморскуголь хоккей с шайбой

Сотрудники «Приморскугля» проводят уроки для школьников

13 февраля, 10:25
Сладкое признание: какой десерт от компании «Владхлеб» подойдет для вашего свидания
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia