Хоккейный турнир «Золотая шайба» провели в Липовцах

Соревнования собрали сильнейшие детские команды Приморского края

Хоккейная команда "Олимп". Фото: компания "Приморскуголь"

Хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы шахтопроходческого управления "Восточное" собрал сильнейшие детские команды Приморского края. Первое место в турнире заняла команда "Восток", второе – команда "Колосок", липовецкий "Олимп" замкнул тройку лидеров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

9 февраля в поселке Липовцы состоялся восьмой ежегодный турнир по хоккею среди детских команд Приморского края на призы ПЕ "Шахтопроходческое управление "Восточное". Мероприятие, организованное производственной единицей ООО "Приморскуголь" в преддверии Дня защитника Отечества, безусловно, напомнило всем, за что стоит любить эту самую мужскую в мире спортивную игру.



Хоккейный турнир "Золотая шайба". Фото: компания "Приморскуголь"

Липовецкий "Олимп" встретился на льду с командами "Восток" (п. Пограничный), "Колосок" (с. Струговка, Октябрьский район), "Металлург" (п. Ярославка).

Путь к кубку и золотым медалям проходил в упорной и бескомпромиссной борьбе. Липовецкие ребята встретили оппонентов, что называется, во всеоружии, достойно и красиво проведя спортивные встречи. Дружина тренера Сергея Лютова играла уверенно, в своём фирменном атакующем стиле, почти не покидая зону соперника. Болельщики и команда явно рассчитывали на победу в турнире, но в этот раз спортивная удача улыбнулась гостям.

Первое место в турнире заняла команда "Восток", второе – команда "Колосок". "Хозяева" замкнули тройку лидеров. Сильнейшим нападающим соревнований признан игрок "Олимпа" Никита Животов.



Хоккейный турнир "Золотая шайба". Фото: компания "Приморскуголь"

Отметим, детская команда "Олимп" создана в поселке Липовцы в 2007 году. При поддержке ШПУ "Восточное" были организованы выезды юных хоккеистов на соревнования краевого и регионального уровней, приобретена экипировка, реконструирована и оснащена осветительным оборудованием хоккейная коробка поселка.

Хоккейный турнир на призы ШПУ "Восточное" в поселке Липовцы проводится ежегодно с 2011 года.