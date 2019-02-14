Поставщики спама или помощники ГИБДД? На "народных инспекторов" вылили ушат критики

Общественники и эксперты разнесли в пух и прах законопроект о добровольной помощи Автоинспекции
Общество 12:50
Рейд. Фото: Александр Музыка, ИА EAOMedia

Законопроект о "народных автоинспекторах" одобрили в Госдуме РФ только в первом чтении, но его активное обсуждение в кругу юристов и автомобилистов уже ведется. Законодательная инициатива получила немалую порцию критики от тех, кто уже с ней столкнулся. Пилотные проекты сейчас действуют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Напомним, что общественники получили право следить за порядком там, где практически не появляются сотрудники ГИБДД. Для того, чтобы сообщить о нарушениях "народным автоинспекторам" требуется всего лишь требуется сфотографировать или сделать видеозапись нарушителя и отправить в ГИБДД. Понадобиться скачать соответствующее приложение и выполнить еще ряд условий.

С этого момента и начинается самое интересное. Как отмечает лидер движения "СтопХам" Дмитрий Чугунов, на практике это заканчивается тем, что любой гражданин, который присылает фото — факт правонарушения, получает письмо с пожеланием приехать в ГИБДД и зафиксировать всё самостоятельно. Все дело в том, что необходимо заявление от конкретного лица, а не обезличенная жалоба, пишут "Известия". Много ли "народных инспекторов" после этого захотят продолжить свои наблюдения?

Еще одна причина — сообщения могут "зависнуть" в ГИБДД на неизвестный срок. Об этом уже рассказывают пользователи программы из Татарстана. "Отснял несколько заявок о парковке на зеленой зоне в мае прошлого года, заявки висят до сих пор нерассмотренные", — пишет гражданин.

В ГИБДД республики заявляют, что "народные инспекторы" заспамили Автоинспекцию сообщениями о нарушениях. В итоге из 5 тысяч уведомлений до стадии штрафа дошли лишь 1045. Отбраковывать присланные сообщения и выбирать приходится прежним составом, для ускорения работы необходимо увеличивать штат. Самая многочисленная категория уведомлений относится к стоянкам на газонах и тротуарах.

Есть мнение и о том, что при нынешних возможностях корректировки любого софта запись в приложении легко подделать, и никто не знает, как проверить эту подделку, и будут ли вообще проверять запись на подлинность. Автовладельцу в любом случае предстоит доказывать свою невиновность. Ведь в отношении водителя не предусмотрена презумпция невиновности по аналогии с фиксацией правонарушений камерами ГИБДД.

Вероника Преображенская

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