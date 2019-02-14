Угадай фильм по поцелую - ТЕСТ

Сможете ли вы узнать любимых актеров и назвать картины по лямурным сценам?
Тесты PrimaMedia
Общество 19:55
Чувственный поцелуй. Фото: скриншот из фильма

День святого Валентина, как многим известно, является днем всех влюбленных, в который обычно самым дорогим и любимым людям дарят цветы, подарки, валентинки, признания в любви и, конечно же, поцелуи. А помните ли вы сцены из фильмов с самыми чувственными и страстными слияниями губ? Мы собрали моменты, которые наверняка помнит практически каждый — именно они заставляли нас искренне грустить или радоваться вместе с героями. Пройдите тест ИА PrimaMedia, зарядитесь эмоциями и делитесь результатами!

В тесте использованы скриншоты фильмов

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