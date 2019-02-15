Как получать максимальную пенсию, расскажет Пенсионный фонд

ПФР готовит "персональные предложения" россиянам

Тематическое изображение. Фото: Евгения Полищук

Пенсионный фонд России (ПФР) готовится запустить проект, в рамках которого расскажет россиянам, какие именно выплаты будет получать каждый отдельный гражданин при выходе на пенсию и как сделать их больше. Об этом сообщил глава ПФР Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме.

Целевой аудиторией проекта "Моя пенсия", пояснил Дроздов, будут россияне, уже имеющие определенный трудовой стаж, но до пенсии им остается еще 15-20 лет. В ПФР намерены с помощью адресной роботизированной рассылки рассказывать будущим пенсионерам, какую бы они получали пенсию, если бы работали столько же, как сейчас и что нужно сделать, чтобы получать максимально возможную выгоду от пенсионного страхования.

Усилить мотивацию граждан в стремлении заработать хорошую пенсию предполагается через моделирование жизненных ситуаций. Отмечается, что новый проект ПФР сменит "письма счастья", который рассылал фонд будущим пенсионерам, уведомляя о пенсионных накоплениях.

К слову, рассчитать свою будущую пенсию граждане могут уже сейчас, с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФР. К примеру, можно узнать, сколько пенсионных баллов человек сможет получить в 2019 году. Для этого нужно только указать размер заработной платы до вычета НДФЛ.

Так, в нынешнем году, для назначения минимальной страховой пенсии нужно иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году — 87,24 рубля.

Чем больше зарплата — тем больше баллов можно заработать. Однако, есть и "потолок" — максимально можно заработать за год 9,13 балла. Для этого нужно иметь "белую" зарплату в размере 95 тысяч рублей.

Напомним, как стало известно ранее, в России планируется внедрить новый вид накопительной пенсии. Он будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагается, что ИПК заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений и дополнит обязательную страховую пенсию. К формированию капитала планируется автоматически подключить россиян с высокими зарплатами, Взносы составят 6% от зарплаты, однако гражданин будет вправе самостоятельно изменить размер отчислений или вообще отказаться от участия в ИПК.

Анна Кольцова