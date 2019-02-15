Мэрский зов, мандат жжет руку: что гонит из краевого Заксобрания депутата Чемериса

С чем и зачем краевые депутаты идут в мэры Владивостока

Игорь Чемерис на заседании ЗС ПК. Фото: ИА PrimaMedia

Практика пересаживания народных избранников из депутатских кресел в кресла чиновничьи для Приморья не нова – как и вопрос, который вызывает такое "переобувание": "Что же важнее депутату – собственная карьера или же все-таки интересы людей, проголосовавших за него на выборах?"

Как мы помним, в мэрской кампании 2017 года — где победителем стал в итоге Виталий Веркеенко — так или иначе отметились три действующих на тот момент депутата краевого Заксобрания: Дмитрий Новиков (заявлял о намерении, но документы в комиссию сдавать не стал), Константин Богданенко (документы сдал, но в день собеседования получил приглашение занять пост вице-губернатора края и остался в региональной власти) и Игорь Чемерис (и документы сдал, и перед комиссией выступил, но в итоге в тройку финалистов конкурса не попал).

Для участия в кампании по назначению главы Владивостока в этом году, как известно, заявились два претендента, готовых по тем или иным причинам расстаться с мандатом ЗС ПК. Это сдавший одним из первых документы экс-коммунист Олег Вельгодский и второй раз пытающийся "променять депутатство на мэрство" Чемерис. Что гонит этих людей из краевого парламента? Чем могут "помэриться" кандидаты-депутаты? Общеизвестные факты, официальные сведения и совсем немного анализа – в материале ИА PrimaMedia.

"Я не виноват. Мне приказали"

Если думать о депутатах цинично, то большинство демаршей любого политика совершаются по воле ФПГ (финансово-промышленная группа – ред.), которой он служит. Или же убеждает всех, что служит, чтобы нагнать себе политического веса.

Олег Вельгодский, как известно, с 2010-го по 2016 год был депутатом Думы Владивостока, представлял там избирателей Первореченского района и состоял в КПРФ. В 2016 году городской депутат избрался в краевое Заксобрание, а из КПРФ вышел (при большом скандале в рядах приморских коммунистов).

В итоге господин Вельгодский – член фракции "Единой России" в ЗС ПК, зампред комитета регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК. Получает зарплату, поскольку трудится в краевом парламенте на постоянной основе.

С 1998-го по 2016 год владел и руководил двумя юрлицами (вид деятельности обоих — сдача внаем собственного недвижимого имущества), последняя должность в коммерческой организации — коммерческий директор в ООО "Правильный формат" (консультации и работы в области компьютерной техники).

С точки зрения принятого у приморских политологов ранжирования мало-мальски заметных региональных политиков по кланам – "дарькинские", "николаевские", "близкие к Миклушевскому" и т.п. – Олег Вельгодский, судя по всему, ничей. Свой собственный, словом.

Игорь Чемерис вступил на политическую стезю в 2004 году, также избравшись в Думу Владивостока. В период же подготовки к стезе, занимаясь бизнесом в сфере автобусных перевозок и развлечений "формата 18+", позиционировался как человек из окружения тогдашнего мэра Владивостока Владимира Николаева.

В 2011 году пошел на повышение – избрался в Законодательное собрание Приморского края, где быстро занял пост председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан. Более того, с момента избрания в краевые депутаты "николаевским" вдруг быть перестал, а стал позиционироваться как "человек" актуального на тот момент губернатора Сергея Дарькина.

После того, как Дарькина в 2012 году сменил Владимир Миклушевский, депутат про свою близость к прежнему патрону публично предпочитал не вспоминать. Так или иначе, лояльность действующему главе региона была отмечена, Чемерис весь созыв возглавлял "социальный" комитет Заксобрания (через который, к слову, "идет" до 35% расходов всего краевого бюджета).

В 2016 году "видный единоросс" вновь собрался принять участие в выборах в ЗС ПК – естественно, по спискам "Единой России". Однако в партийный список не вошел (не без мнения Генсовета "ЕР"), так что пришлось избираться по 10-му одномандатному округу в качестве самовыдвиженца.

В ходе мэрской кампании 2017 года супруга господина Чемериса, депутат владивостокской Думы Роза Чемерис-Гасанова, активно рекламируя мужа в своем именном ТГ-канале, недвусмысленно намекала на то, что кандидат на пост главы города, оказывается, был, есть и остался "человеком Дарькина". Сам "патрон" в поддержку Чемериса не высказывался.

Отметим также, что став после окончания политической карьеры инвестором, Дарькин вовлек в орбиту своих бизнес-интересов многих бывших сослуживцев по АПК – достаточно вспомнить господ Передрия, Улейского, Слепченко. Чемерис в этот "ближний круг", судя по всему, не вошел.

Тем не менее, в преддверии старта мэрской кампании 2019 года Игорь Чемерис начал активно продвигать в соцсетях некое некоммерческое партнерство (НКП) – клуб "Нам здесь жить" (именно таким, как мы помним, был слоган, с которым Сергей Дарькин участвовал и победил в губернаторских выборах 2001 года – ред.). Попытки доказать свою близость к экс-губернатору края в постах политика также проявляются в напоминаниях о том, что инициатива создания клуба принадлежит "Президенту Тихоокеанской инвестиционной группы ПАО "ТИГР" Сергею Михайловичу Дарькину" (орфография автора постов сохранена — ред).

"Бьюсь как рыба, а денег не надыбал"

Зарплата главы Владивостока сегодня – на уровне 120-150 тысяч рублей в месяц. Во всяком случае, именно за такие примерно суммы расписывался в мэрии Игорь Пушкарёв (судя по его декларации о доходах, конечно же).

Что же касается пресловутой "административной ренты", то здесь предел аппетитам градоначальника — если они, естественно, имеются — обычно ставят правоохранительные органы.

Согласно депутатской декларации о доходах и имуществе, в 2017 году Олег Вельгодский заработал 2,448 млн рублей. Учитывая, что ежемесячная зарплата "на руки" у заместителя председателя комитета ЗС ПК – около 200 тысяч рублей, цифры, что называется, вполне себе сходятся (данные о доходах краевых парламентариев за 2018 год, напомним, должны появиться в апреле этого года – ред.).

Официальной супруги, судя по той же декларации за 2017 год, у депутата в тот период не было. В числе имущества значились автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, два земельных участка по 600 кв. метров, три квартиры, один гараж и 12 небольших по метражу объектов нежилой и административной недвижимости.

На момент публикации в базе данных ФССП у господина Вельгодского содержалась информация о четырех оконченных в разные годы исполнительных производствах и одном действующем – на 200 рублей.

Игорь Чемерис задекларировал за 2017 год доход в 5,351 млн рублей, при этом зарплату в ЗС ПК депутату не начисляют. А вот супруга, заседающая в Думе Владивостока также на общественных началах, принесла в семью побольше — 6,664 млн рублей.

Заявляясь для участия в кампании по назначению мэра краевого центра, господин Чемерис отметил, что трудится президентом ООО "Тихоокеанское партнерство". Согласно открытым данным, эта компания с уставным капиталом в 20 тысяч рублей и среднесписочной численностью сотрудников в одного человека занимается (или может заниматься) производством и торговлей ювелирными изделиями. Директором в компании – лицо, которое, судя по ФИО, может быть сыном депутата (а может и не быть, конечно же), один из двух учредителей – все та же Роза Чемерис. То есть депутат работает, по сути, на жену.

Кроме того, Игорь Чемерис значится соучредителем московского ООО "Дальневосточное Партнерство" (финансовые услуги, уставный капитал – 10 тысяч рублей, доля депутата в 25% находится в залоге у директора компании) и приморского ООО "ТЗК Владивосток" (вспомогательная деятельность на воздушном транспорте, уставный капитал – минимальные 10 тысяч рублей, доля депутата в 25% — в залоге у соучредителя).

По данным ЕГРЮЛ, господин Чемерис в разные годы являлся соучредителем нескольких разнообразных мелких компаний, которые прекратили свою деятельность, по преимуществу, в результате банкротств.

Также председатель социального комитета ЗС ПК вплоть до 1 ноября 2017 года был президентом Ассоциации игорного бизнеса Приморского края, которая была учреждена еще в 2004 году и в упомянутую выше дату ликвидирована Минюстом по решению суда.

Также следует отметить, что источники агентства в деловых кругах региона называют "базовым бизнесом" семьи Чемерис-Гасановых не торговлю "ювелиркой" и тому подобное, а АО "Аэромар-ДВ" – компанию, много лет "сидящую" в Международном аэропорту Владивостока и занимающуюся поставками бортового питания авиакомпаниям. По данным ЕГРЮЛ, соучредителем АО значится Гасанова Разият Басировна (с символическим пакетом в долю процента уставного капитала), известная сейчас как Роза Чемерис.

Что же касается имущества, то по итогам 2017 года господин Чемерис задекларировал квартиру, гараж и автомобиль Toyota Alphard. У супруги – земельный участок в 600 кв. метров, жилой дом и маленький автопарк: Mercedes-Benz GL500 4MATIC, BMW 750LI XDRive, Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC. Также супруги в месте с детьми пользовались в 2017 году квартирой в 173 кв. метра.

Личное имущество депутата ЗС ПК Чемериса, между тем, арестовано с 2015 года. Дело здесь, как ранее сообщали СМИ, в 49 млн рублей, которые потенциальный мэр столицы ДФО должен был вернуть по решению суда некоему ООО "Сетьстройкомплект" еще с 2014 года.

Как сообщало агентство, ранее судебные приставы не только арестовали имущество депутата, но и запретили ему выезжать за рубеж, что для семьи Чемерисов оказалось в 2018 году очень неприятной неожиданностью.

Согласно данным судов, еще в августе 2018 года Игорь Чемерис числился в должниках по исполнительному листу, однако, как недавно сообщили агентству в УФССП по Приморскому краю, в деле случился неожиданный поворот: взыскатель – то есть находящееся в процессе банкротства ООО "Сетьстройкомплект" — с непонятными целями отозвал исполнительный лист. При этом, что немаловажно, арест с имущества Чемериса до сих пор не снят, так что истории со странным долгом народного избранника далеко до завершения (в деле, как отмечали СМИ, замешан и некий кипрский офшор, а с выводом средств за рубеж сегодня очень строго).

"А ты мандатом не швыряйся"

В случае с Олегом Вельгодским, желающим стать мэром Владивостока, ответ на ранее озвученный вопрос – то есть "Что важнее – карьера или избиратели?" — не однозначен. Как уже говорилось, Вельгодский два срока представлял в гордуме Первореченский район. Избравшись в 2016 году в ЗС ПК по партийному списку"Единой России", депутат, судя по публично известной активности, не утратил интереса к территории и продолжает считать первореченцев своим "ядерным электоратом", уделяя нуждам района особое внимание.

Игорь Чемерис, уже второй раз ставящий депутатский мандат на кон "мэрской игры", представляет в ЗС ПК как самовыдвиженец 10-й округ, куда входит большая часть Артемовского городского округа и пригородный Советский район Владивостока. Судя по открытым данным, на невнимание "своего депутата" артемовцы пожаловаться вроде не могут – приемы граждан здесь проводятся, бывали даже выездные заседания всего социального комитета под руководством Чемериса.

Советский район же у депутата, судя по публикациям СМИ, интересом не пользуется. Возможно, оттого, что, исходя из результатов голосования 18 сентября 2016 года, у жителей района тогда интересом не пользовался сам Чемерис, собравший в итоге необходимые для получения депутатского мандата голоса именно в Артеме.

По данным краевого избиркома, на момент выборов депутатов ЗС ПК в 2016 году в Артеме было зарегистрировано 84,9 тысяч избирателей, в Советском районе – 85,6 тысяч. В АГО за кандидата-самовыдвиженца Чемериса при очень слабой явке отдали свои голоса 11 035 человек, а в Советском районе – всего 3 143.

Впрочем, для семьи Чемерис территория района все равно явно не чужая: именно здесь, по адресу ул. Четвертая, 11 зарегистрирована компания "Тихоокеанское партнерство", а также еще ряд компаний, ФИО учредителя и руководителя которых может говорить о его близкородственной связи с Игорем Чемерисом .

И, наконец, по адресу ул. Четвертая, 11 зарегистрировано и осуществляет свою деятельность по управлению гостиницей ЗАО "Курортстройсервис", коммерческим директором которого Роза Чемерис назвалась, идя на выборы в городскую думу в 2017 году (позднее, впрочем, руководитель компании отказался подтвердить эту информацию СМИ). Как бы то ни было, "Курорстстройсервис" оказался замешан (вместе с семьей Чемерис-Гасановых) в громком скандале с имуществом краевого футбольного клуба "Луч-Энергия" и выступал подрядчиком в госконтрактах, где заказчиками были Законодательное собрание Приморского края, авиакомпании "Аврора" и "Россия", а также – уже упомянутое АО "Аэромар-ДВ".

"От себя — не убежишь"

История, благодаря которой Олег Вельгодский известен краевому истеблишменту, по сути, всего одна – его "громкий" выход из КПРФ накануне выборов в ЗС ПК 2016 года.

Спустя несколько месяцев, уже будучи избранным в Заксобрание по спискам "Единой России", депутат в интервью ИА PrimaMedia объяснил свою эффективность как политика откровенной фразой: "Всегда сначала голосуют за Вельгодского, а уже потом начинают разбираться, в какой партии он состоит". И продолжил: "Для нынешних "коммунистов" главным является другое. Как они сами говорят – "задача депутатов от КПРФ — всесторонняя пропаганда социалистических идей в каждом населенном пункте и в стране в целом". А беда конкретной бабушки – она им неинтересна. Слишком для них мелко — помочь отдельно взятому человеку".

Из последних активностей депутата Вельгодского можно отметить его противодействие попыткам незаконного взимания денег с победителей губернаторской программы "1000 дворов". Как сообщили депутату жители (явно все того же Первореченского района Владивостока), с них требуют оплаты работы по составлению смет, выполнению дизайн-проектов и прохождению государственной экспертизы проектов благоустройства придомовых территорий, ставших победителями программы.

Игорь Чемерис известен истеблишменту, деловым кругам и общественности региона благодаря многочисленным и не самым благолепным на вид историям.

В 2007 году Чемерис стал фигурантом в скандале на муниципальной штрафстоянке, который закончился уголовным преследованием одного из участников конфликта. Чемерису удалось доказать, что лично он в драке с директором стоянки участия не принимал, а был там, оказывается, в статусе депутата Думы Владивостока и наблюдал за всем вместе со съемочной ТВ-группой.

В 2010 году в Думе Владивостока прокуратура поднимала вопрос о том, что мундеп получает депутатскую зарплату и одновременно занимается бизнесом (дело замялось, от думских денег Чемерис отказался).

В 2012 году правоохранители провели обыск в кабинете председателя социального комитета ЗС ПК – в рамках расследования уголовного дела о незаконной игорной деятельности (тогда депутат и на тот момент президент упомянутой выше Ассоциации игорного бизнеса Приморья на полгода покинул территорию РФ).

В 2017 году на "приставания" депутат жаловался его коллега-коммунист Артем Самсонов.

Сам председатель комитета внезапно призвал закрыть краевое государственное телевидение "ОТВ-Прим". По чистому стечению обстоятельств, незадолго перед появлением этого предложения руководство телеканала отказалось продолжать производство и выпуск в эфир за бюджетные средства телепроекта супруги Чемериса Розы.

В настоящее время на "ОТВ" депутат владивостокской Думы снова имеет свой проект, который пока не нашел спонсоров, в госзадание бюджетному каналу не вошел и финансируется из неких "внебюджетных источников".

Также представители СМИ, которые присутствуют на рабочих мероприятиях ЗС ПК, неоднократно отмечают, что председатель комитета по социальной политике иногда позволяет себе выйти за рамки чисто парламентской дискуссии, за что получает замечания от коллег-депутатов и представителей администрации края. В последнее время у Чемериса, судя по всему, обострились отношения с несколькими вице-губернаторами, которые были назначены или утверждены должности после победы на декабрьских выборах Олега Кожемяко. Последняя из таких историй – недавняя дискуссия об удостоверениях для "детей войны". На заседании социального комитета ЗС ПК его председатель, что называется, "жестко схлестнулся" с заместителем главы региона Ириной Медведевой, заодно сравнив "детей войны" с защитниками собак, "которые тоже завтра могут попросить удостоверения". Госпожа Медведева покритиковала господина Чемериса на своей странице в соцсетях, в ответ в ТГ-канале мундепа Розы Чемерис появился пост, в котором народная избранница (или тот, кто пишет от ее имени) назвала Медведеву "непрофессиональным вице-губернатором" и с парадоксальной логикой посоветовала не выносить свои мнения и оценки в публичное пространство.

Напомним, что редакция ИА PrimaMedia продолжает следить за ходом кампании по назначению градоначальника краевого центра и столицы ДФО и полагает, что отсутствие у жителей города возможности выбрать мэра прямым голосованием не лишает их права знать "послужные списки" и важные моменты публичной и политической жизни всех участников кампании.

Прием документов на конкурс на замещение должности главы Владивостока был завершен в понедельник, 11 февраля, всего к участию в мэрской кампании заявился 51 претендент. В течение месяца комиссия будет проверять пакеты документов, к 12 марта должны быть отсеяны те, кто не соответствует требованиям, неверно заполнил документы или представил неполный пакет. Второй этап конкурса – индивидуальные собеседования с претендентами – запланирован на 18 марта. После него конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатур, из которых депутатам и предстоит выбрать главу городского округа.