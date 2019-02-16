На ремонт дорог во Владивостоке выделят окло 700 млн рублей из краевого бюджета

Ранее был выделен 1 млрд на покупку нового общественного транспорта для столицы Дальнего Востока
Общество 11:55
Дороги Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Приморье выделит из краевого бюджета около 700 млн рублей на ремонт дорог во Владивостоке, еще порядка 1 млрд рублей власти уже выделили из региональной казны на покупку новых автобусов для краевого центра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Ранее полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщил журналистам во Владивостоке, что Владивосток как новая столица Дальневосточного федерального округа получит дополнительное финансирование из бюджета РФ на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в 2019 году. Ранее Приморью на развитие социальной сферы в рамках комплексного плана социального развития центров экономического роста было выделено 5,7 млрд рублей до 2021 года.

"Вопрос качества дорожного покрытия. Мы дополнительно порядка 700 млн выделяем из краевого бюджета [на решение этой проблемы]", — сообщил Кожемяко.

Он добавил, что немаловажным вопросом для города является вопрос безопасности общественного транспорта и его соответствия техническим и экологическим требованиям. "До июня проведем работу по анализу и сертификации тех транспортных средств, которые работают на линии, и, если они не соответствуют требованиям экологическим, они будут исключены из дальнейшей работы и убраны с маршрутов. Мы уже выделили из краевого бюджета порядка 1 млрд рублей на приобретение новых автобусов", — сообщил губернатор Приморья.

По его словам, также среди первостепенных проектов в регионе сейчас реконструкция трассы в Находку, которая является крупным портом и логистическим узлом, и восстановление мостов, которые разрушаются или уже разрушились от старости или повреждены разливами рек.

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