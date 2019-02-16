Пранкеры-мошенники научились заключать миллиардные сделки от лица чиновников

Атака на банки ожидается в течение 6 месяцев

Об очередном виде банковского мошенничества, которое предположительно злоумышленники готовят пустить в ход в течение 6 месяцев, сообщил эксперт Сбербанка.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о запланированной атаке телефонных мошенников во время участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи. По словам эксперта, банкам либо чиновникам будет звонить робот, который сможет воспроизвести любой голос, передает РИА Новости.

Кузнецов продемонстрировал всем находящимся в зале, как в реальной жизни может действовать эта мошенническая схема. Работает она практически, как современные пранкеры, подделывающие голоса известных людей. Включив аудиозапись, участники форума услышали голос актера Иннокентия Смоктуновского, который "исполнил" роль условного губернатора и заключил с собеседником сделку по телефону на 5 миллиардов рублей, предназначенных якобы на строительство моста в регионе.

Кузнецов объяснил, что голос актера подделала компьютерная система, способная воспроизвести голос любого человека.

Сбербанк уже имеет разработанные меры противодействия такой схеме. Но подобная система защиты, по мнению эксперта, должна быть у всех российских банков.

Карина Красилова