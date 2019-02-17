Парень погиб в ДТП с такси в Уссурийске

Полиция просит помощи в установлении личности погибшего (ФОТО)

Место ДТП. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

ДТП, в котором погиб молодой человек, произошло в Уссурийске в ночь с 16 на 17 февраля, в районе дома №238А по улице Некрасова. Автомобиль Honda HR-V при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси. В результате столкновения один человек скончался на месте, водители и пассажиры доставлены в тяжелом состоянии в городскую больницу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №238А по улице Некрасова. Установлено, что 26-летний водитель автомашины Honda HR-V, двигаясь по улице Некрасова, при повороте налево не уступил дорогу автомашине, двигающейся со встречного направления, и совершил столкновение с такси Toyota Prius. В результате столкновения один из пассажиров Honda HR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. Водители двух машин, а также двое пассажиров Honda HR-V с тяжелыми травмами госпитализированы в городскую больницу.



ДТП. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороги.

По факту аварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



ДТП. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Полиция Уссурийска просит граждан помочь в установлении личности погибшего.

Приметы: на вид 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные. Был одет: куртка болоньевая черного цвета, джинсы темного цвета.

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17. Или по телефону: 8(4234)32-16-26.