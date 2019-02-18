Лучших исполнителей коммунальных услуг в Приморье определил «Дальэнергосбыт»

Победителям конкурса вручили сертификаты на приобретение электротоваров
Общество 12:50
Лучших исполнителей коммунальных услуг в Приморье определил "Дальэнергосбыт". Фото: пресс-служба ДЭК

Дальневосточная энергетическая компания подвела итоги конкурса среди исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) Приморского края. Звания лучших удостоились 12 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Победителям конкурса вручили сертификаты на приобретение электротоваров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

В конкурсе принимали участие как ИКУ, самостоятельно осуществляющие функции сбыта электроэнергии в многоквартирных домах, так и те, кто заключил договор энергоснабжения на объем электроэнергии, приходящийся на общедомовые нужды.

Определяющие критерии конкурса: своевременная оплата за потребленную электроэнергию, отсутствие задолженности, своевременная передача показаний приборов учета, а также плодотворное взаимодействие с отделениями и РКЦ "Дальэнергосбыта" в течение 2018 года. В результате участниками стали ТСЖ, ЖСК и управляющие компании в зоне деятельности Владивостокского и Артемовского РКЦ, Уссурийского, Большекаменского, Спасского и Лесозаводского отделений филиала. На данных территориях сосредоточено наибольшее количество исполнителей коммунальных услуг, которые ведут расчеты с энергокомпанией по общедомовым приборам учета.

Данную акцию среди исполнителей коммунальных услуг ПАО "ДЭК" проводит уже шестой год подряд. В прошлом году энергетики отметили свыше 200 исполнителей коммунальных услуг Приморья, которые по итогам года показали отсутствие задолженности за потребленную электроэнергию. Мероприятие направлено на поощрение УК, ТСЖ, ЖСК Приморского края, добросовестно исполняющие договорные обязательства по оплате электропотребления.

Список победителей конкурса "Лучший исполнитель коммунальных услуг по итогам 2018 года" можно посмотреть на сайте ПАО "ДЭК".

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