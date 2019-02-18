ТОСам в Приморье быть и развиваться - Евгений Костюков

Приморское отделение Всероссийского совета местного самоуправления поддержит территориальное общественное самоуправление в регионе
Общество 16:05
Евгений Костюков - председатель Приморского отделения ВСМС. Фото: предоставлено Приморским отделением ВСМС

Приморское отделение Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) планируют поддерживать и развивать в регионе территориальное общественное самоуправление (ТОС), сообщил председатель Приморского отделения ВСМС, депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков в беседе с корр. ИА PrimaMedia. По словам Евгения Костюкова, становление и развитие территориального общественного самоуправления в регионе означает, что власть видит в нем особый социальный институт, обладающий большими возможностями.

— Территориальное общественное самоуправление — это не просто собрание жителей. Оно должно соответствовать определенным требованиям. С ним должны считаться органы власти муниципального образования, на территории которого находится орган ТОС, — отметил Евгений Костюков.

По словам собеседника агентства, ТОСы возникают там, где люди начинают самостоятельно заботиться о комфорте, чистоте и красоте своего двора, своей улицы, своего населенного пункта. Как правило, ТОСы создаются по инициативе активных жителей. Немаловажно, что они являются еще одной площадкой для вовлечения молодежи в решение местных проблем.

— Развитие ТОСов — это единственный и наиболее эффективный путь к объединению и поднятию гражданской активности населения. Через ТОСы население может защищать свои права и интересы, принимать общие решения по различным проблемам, — подчеркнул Евгений Костюков.

Депутат напомнил, что в 2018 году на территории Владивостока была утверждена муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа" на 2018 — 2022 годы.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы по развитию ТОСов за счет средств бюджета Владивостокского городского округа составляет 8 млн рублей.

По словам Евгения Костюкова, становление и развитие территориального общественного самоуправления в регионе означает, что власть видит в нем особый социальный институт, обладающий большими возможностями.

На практике ТОС занимается вопросами благоустройства территории, патриотического воспитания, работы с детьми и молодежью, организацией досуга, помощью ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, а также профилактикой правонарушений.

— Каждый житель может заявить о важной для него лично проблеме и принять непосредственное участие в ее решении. Жители могут реализовать свой потенциал для улучшения качества жизни на своей территории, установить надежные рабочие и личные контакты с представителями органов власти, участвовать в формировании наказов. Жители территории получают реальные, определенные и защищенные законодательством возможности непосредственно участвовать в распределении бюджетных средств и контроле над эффективностью бюджетных расходов. Это — очень перспективная форма самоорганизации граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, — отметил Евгений Костюков.

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