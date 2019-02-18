Как от стратегии перейти к действиям, показал на форуме в Сочи уссурийский микрорайон

Участники из Приморья впервые заявили о себе на Российском инвестиционном форуме

Руководитель проекта "Радужный" Александр Сидоренко (второй слева) на инвестиционном форуме в Сочи. Фото: author=Предоставлено А. Сидоренко

О грандиозных планах микрорайона Радужный в Уссурийске вновь заговорили после завершения Российского инвестиционного форума в Сочи. Приморье в этом году участвовало впервые. Инвестиционное агентство края представило наиболее яркие примеры реализации национальных проектов РФ, отобрав пять успешных региональных игроков. Уссурийский микрорайон стал моделью воплощения сразу нескольких из них. Как прошел форум, какие положительные изменения ждут самый молодой микрорайон города, рассказал корр. ИА UssurMedia руководитель проекта "Радужный" Александр Сидоренко.



Российский инвестиционный форум. Фото: Предоставлено А. Сидоренко

Инвестиционный форум в Сочи проходит ежегодно, а в этом году его тематикой стали 12 национальных проектов, сформированные правительством страны на основе майских указов Президента РФ Владимира Путина. Один из проектов — "Жилье и городская среда". От Приморского края на форуме своими успехами в его реализации поделилась команда микрорайона Радужный, представляющая Уссурийский городской округ.



Российский инвестиционный форум в Сочи. Фото: предоставлено А. Сидоренко

– Наше участие в форуме состоялось во многом благодаря активной позиции губернатора Приморья Олегу Кожемяко. Он нацелен на результат. На прошедшем в декабре инвестиционном совете Приморского края глава региона на примере комплексного освоения микрорайона Радужный поставил ключевые задачи по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Приморье. Затем инвестиционное агентство отобрало наш проект в области комплексного развития территории, и для нас это большая честь. Не секрет, что в УГО идет больше точечной застройки, что дает дополнительную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру микрорайонов. Радужный, в свою очередь, модель комплексной застройки, которых мало. Благодаря команде Инвестиционного агентства Приморского края и его директору Дмитрию Ямщикову мы смогли достойно подготовиться и представить свой проект на форуме. Здесь мы смогли заявить о себе, обменяться информацией с другими участниками. На примере Казани, где не так давно прошел Госсовет, нам показали, как успешно может реализовываться проект "Жилье и городская среда". Было интересно из первых уст услышать, как нацпроект будет выполняться в ближайшие 5 лет, и как с ним будут работать регионалы и муниципалы, – рассказал Александр Сидоренко.



Микрорайон "Радужный". Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

Стоит заметить, что благодаря масштабности своей застройки Радужный является моделью реализации целого ряда федеральных программ на территории 400 га. Здесь идет активное жилищное строительство и при этом заведены инженерные сети, предусмотрена социальная инфраструктура в виде закрытых от автомобилей дворов, детских садов, школы, медцентра и спортивного центр в перспективе. Здесь есть зона бизнеса, поскольку данный микрорайон – это южные "ворота" Уссурийска, где находится управление "Газпрома" и пролегает транспортно-логистический комплекс. Также 120 га территории – это парковая зона. Руководители "Радужного" считают, что ценности, которые они закладывают, вкупе способствует строительству микрорайона, в котором можно не только жить с комфортом, но и создавать рабочие места, а также отдыхать вдали от городской суеты.



План микрорайона "Радужный". Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

Эти цели соответствуют стратегическим целям государства, согласно которым в Приморье необходимо создать условия для жизни, которые не только остановят отток населения из региона, но и привлекут жителей других городов России.

– Уже сейчас из 400 семей, живущих в нашем микрорайоне, половина – приезжие из других городов и районов края. Это говорит об улучшении показателей миграции в Уссурийске. Насколько я знаю, наш город вообще по реализации нацпроектов идет впереди других муниципалитетов. Город уже подготовил дорожные карты по поручениям губернатора, озвученным на прошлом инвестиционном совете. Мы, в свою очередь, плотно сотрудничаем с управлением экономики и финансов администрации УГО и лично с первым заместителем главы администрации УГО по финансовым вопросам Еленой Шелкопляс, а также с представителями местного бизнеса, – отметил Александр Сидоренко.



Российский инвестиционный форум. Фото: Предоставлено А. Сидоренко

Новый виток развития сулит микрорайону приход природного газа, который ожидается уже в этом году. По словам руководителя проекта "Радужный", это позволит крупным инвесторам зайти на территорию микрорайона, развить рекреационную территорию – базу отдыха "Южная", а также в разы снизить стоимость содержания жилья (в микрорайоне газифицировано водоснабжение, отопление и приготовление пищи – прим. редакции). Что немаловажно, природный газ позволит сохранить экологию микрорайона на десятки лет. И если несколько лет назад о газификации жители УГО могли только мечтать, сегодня на примере нового микрорайона можно увидеть, как локальные системы газа появляются в каждой квартире.



Микрорайон "Радужный". Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

– На сегодняшний день у нас идет жилищная застройка на 1,5 млрд рублей, готовятся новые строительные проекты. Предположительно, район будет прирастать ежегодно на 10-20 тысяч кв. метров. Хочу отметить, что у нас высокие показатели использования бюджетных средств – 1:20. Это означает, что на каждый рубль из бюджета приходит 20 – от инвесторов. Это очень хороший результат. По стране этот коэффициент составляет 1:5 или 1:10 в среднем, – рассказал Александр Сидоренко.

На 2019 год у микрорайона грандиозные планы. Помимо прихода природного газа, за который долго ратовал губернатор Приморья Олег Кожемяко, запланирована реализация проекта детского сада. Также будет проведен ремонт улицы Радужной, которая разделяет район на две части. Из дороги сделают полноценную улицу с освещением и тротуаром, приведут ее в нормативное состояние. Задача поставлена губернатором Департаменту дорожного хозяйства Приморского края. После завершения работ дорогу передадут Уссурийскому городскому округу.

Отметим, что привлекательность микрорайона Радужный успели оценить многие жители Уссурийска и Приморского края в целом. По признанию местных жителей, переехав в южную часть города, они сделали выбор в пользу свежего воздуха, безопасности детей, активного отдыха на природе и спокойствия. На территории Радужного очень часто проводятся массово-культурные мероприятия, в которых участвуют целыми дворами, дружно отмечаются праздники, что делает проживание здесь еще более комфортным для многих семей.

Справка: национальные проекты отражают президентскую программу Владимира Путина. Они рассчитаны на 12 направлений социально-экономического развития страны на период с 2019 по 2024 годы. В число нацпроектов входят: "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Автодороги", "Рынок труда", "Наука", "Цифровая экономика", "Культура", "Малый бизнес", "Сотрудничество и экспорт", "Магистральная инфраструктура".