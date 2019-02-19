Минздрав обсудит штрафы за "жир на животе"

Измерение охвата талии - часть осмотра человека, напомнили в ведомстве
Общество 08:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

В Минздраве будут обсуждать идею измерения охвата талии с целью профилактики производственного здоровья россиян. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рассматривает опыт разных стран, в том числе — Японии, где штрафуют за "жир на талии".

По словам Вероники Скворцовой, идея измерения талий россиян в Минздраве пока не выносилась на обсуждение.

"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", — заявила "Интерфаксу" Скворцова, пояснив, что измерение охвата талии является обычной частью физикального осмотра человека для определения индекса массы тела.

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что рассмотрит возможность применения в России мировых практик борьбы с ожирением. В числе прочих, специалисты изучат опыт Японии, где запрещено иметь талию свыше 90 см, рассказала глава ведомства Анна Попова. Она пояснила: в Стране восходящего солнца за чрезмерную полноту граждан ждет принудительное лечение, а предприятия, допустившие ожирение у сотрудников — гигантские штрафы, до 19 млн долларов.

Напомним, перспективы штрафов за "жир на талии" вызвали возмущение у россиян. Они заявили, что ожирение у граждан возникает не из-за "чревоугодия" а от неправильного питания. Депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе рекомендовал взять на вооружение другой опыт западных стран, где ведется тщательный контроль за производителями и продуктами питания, а не за талиями у населения.

В Роспотребнадзоре пояснили: идея измерения охвата талии только обсуждается, будут ли штрафовать работодателей за превышение "лимитов" — пока под вопросом.

Ольга Толмачева

ожирение (лишний вес)

В каком возрасте наиболее высока опасность ожирения

4 февраля, 19:30
Учиться за рубежом – проще, чем вы думаете
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia