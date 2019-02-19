Минздрав обсудит штрафы за "жир на животе"

Измерение охвата талии - часть осмотра человека, напомнили в ведомстве

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В Минздраве будут обсуждать идею измерения охвата талии с целью профилактики производственного здоровья россиян. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рассматривает опыт разных стран, в том числе — Японии, где штрафуют за "жир на талии".

По словам Вероники Скворцовой, идея измерения талий россиян в Минздраве пока не выносилась на обсуждение.

"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", — заявила "Интерфаксу" Скворцова, пояснив, что измерение охвата талии является обычной частью физикального осмотра человека для определения индекса массы тела.

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что рассмотрит возможность применения в России мировых практик борьбы с ожирением. В числе прочих, специалисты изучат опыт Японии, где запрещено иметь талию свыше 90 см, рассказала глава ведомства Анна Попова. Она пояснила: в Стране восходящего солнца за чрезмерную полноту граждан ждет принудительное лечение, а предприятия, допустившие ожирение у сотрудников — гигантские штрафы, до 19 млн долларов.

Напомним, перспективы штрафов за "жир на талии" вызвали возмущение у россиян. Они заявили, что ожирение у граждан возникает не из-за "чревоугодия" а от неправильного питания. Депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе рекомендовал взять на вооружение другой опыт западных стран, где ведется тщательный контроль за производителями и продуктами питания, а не за талиями у населения.

В Роспотребнадзоре пояснили: идея измерения охвата талии только обсуждается, будут ли штрафовать работодателей за превышение "лимитов" — пока под вопросом.

Ольга Толмачева