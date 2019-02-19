Россиянам назвали предельно допустимый объем талии

По данным диетолога, превышение нормы - признак заболеваний

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Диетолог назвала объемы талии для женщин и мужчин, которые являются предельно допустимыми. Ощутимое отклонение от "лимитов", по данным специалиста, является признаком развития или наличия серьезных заболеваний.

Если объем талии существенно превышает нормальные показатели, это может быть признаком развития или наличия абдоминального ожирения, формирующейся инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа, рассказала в беседе с НСН, диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, для мужчин критичная отметка начинается на 94 см. В этом случае начинает формироваться тот самый риск в виде абдоминального жира.

"А если сантиметровая ленточка останавливается у мужчин на цифре 102 см, то это уже метаболический синдром. У женщин талия должна быть не более 80 см", — заявила эксперт.

По ее словам, у тех, кто допустил "лишний жир" на талии не исключаются риски по ишемической болезни сердца, онкологии и в перспективе — деменции.

Чем больше человек "носит" свой излишний вес, тем меньше становится его зона головного мозга — гиппокамп, что приводит к зоне риска болезни Альцгеймера и последующей деменции, подчеркнула диетолог.

Ранее стало известно, что в Минздраве будут обсуждать идею измерения охвата талии у россиян с целью профилактики производственного здоровья. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Такое решение в министерстве приняли после сообщения Роспотребнадзора о том, что федеральное ведомство рассматривает опыт разных стран в целях борьбы с ожирением. В числе прочих, специалисты изучают опыт Японии, где запрещено иметь талию свыше 90 см, рассказала глава ведомства Анна Попова.

По словам Поповой, в Японии за чрезмерную полноту граждан ждет принудительное лечение, а предприятия, допустившие ожирение у сотрудников — гигантские штрафы, до 19 млн долларов.

Перспективы штрафов за "жир на талии" вызвали возмущение у россиян. Они заявили, что ожирение у граждан возникает не из-за "чревоугодия" а от неправильного питания. В Роспотребнадзоре пояснили: идея измерения охвата талии только обсуждается, будут ли штрафовать работодателей за превышение "лимитов" — пока под вопросом.

Ольга Толмачева