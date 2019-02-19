Знаменитого тигра Амура скоро официально передадут Приморью

Документы о передаче хищника сейчас готовит департамент охотнадзора
#Полосатый скандал
Общество 12:55

Документы о передаче из Хабаровского края в собственность Приморья знаменитого тигра Амура сейчас готовит департамент охотничьего надзора края, скоро хищник официально станет приморским, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Сейчас готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в собственность Приморского края. На данный момент тигр находится в приморском Сафари-парке. Здесь созданы все условия для его комфортного проживания", – цитирует пресс-служба директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

Напомним, губернатор Хабаровского края заявил в понедельник, 11 февраля, что регион готов передать хищника администрации Приморского края. По словам Сергея Фургала, после консультаций со специалистами он принял единственно оптимальное решение с точки зрения комфорта для самого животного. Поэтому Амура было решено оставить там, где он уже привык жить.

История о том, что знаменитого хищника, который прославился дружбой с козлом Тимуром, хотят забрать из сафари-парка стала известна широкой публике в 20 числах января. Тогда директор приморского парка Дмитрий Мезенцев заявил, что Амура планируют передать в Краснодарский край НП "ПАРК ТИГРОВ". Животное, оцененное в 1,4 млн рублей, якобы вывели из программы по сохранению и размножению амурского тигра. Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края тогда заявило, что тигр принадлежит региону, а значит, власти могут распоряжаться им по своему усмотрению.

Владельцем хищника был КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева, а в приморском сафари-парке он появился несколько лет назад благодаря программе ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигр. И если изначально его можно было передать, так сказать, на ответственное хранение в приморское учреждение, то сейчас получается, что нельзя. Правда, если верить данным, указанным в интернете, у НП "ПАРК ТИГРОВ" форма собственности также указана частная.

Между тем, специалисты спорили, кто же должен решить судьбу хищника. Многие пришли к выводу, что это должен стать Московский зоопарк, который как раз и курирует программу ЕАРАЗА.

После администрация Приморского края обратилась в учреждение с просьбой отменить решение о перевозке тигра на Кубань. Соответствующий документ подписал врио вице-губернатора Александр Костенко. Он также отметил, что обращение было подготовлено после многочисленных просьб граждан, проживающих на Дальнем Востоке.

В это же время администрация Хабаровского края обратилась в Минприроды РФ с просьбой оставить тигра в сафари-парке в Приморье.

Справка: Житель сафари-парка тигр Амур стал известен на весь мир в 2015 году, благодаря своей "дружбе" с козлом Тимуром. Хищник отказался есть козла, которого поселили на его территорию, и долгое время животные мирно сосуществовали вместе. Посмотреть на знаменитого Амура с удовольствием приезжают жители Приморья, других регионов страны и иностранные туристы. Видеоролики с тигром на YouTube набирают тысячи просмотров.

тигр (зверь)

"Приручить" тигра Амура Олег Кожемяко поручил своему заместителю

11 февраля, 19:15

Тигра Амура, знаменитого по дружбе с козлом Тимуром, оставят в Приморском крае

11 февраля, 15:15
Работаем с лучшими: топ-5 региональных пресс-служб по итогам 2018 года – от ИА PrimaMeda
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia