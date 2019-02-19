Знаменитого тигра Амура скоро официально передадут Приморью

Документы о передаче хищника сейчас готовит департамент охотнадзора

Документы о передаче из Хабаровского края в собственность Приморья знаменитого тигра Амура сейчас готовит департамент охотничьего надзора края, скоро хищник официально станет приморским, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Сейчас готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в собственность Приморского края. На данный момент тигр находится в приморском Сафари-парке. Здесь созданы все условия для его комфортного проживания", – цитирует пресс-служба директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

Напомним, губернатор Хабаровского края заявил в понедельник, 11 февраля, что регион готов передать хищника администрации Приморского края. По словам Сергея Фургала, после консультаций со специалистами он принял единственно оптимальное решение с точки зрения комфорта для самого животного. Поэтому Амура было решено оставить там, где он уже привык жить.

История о том, что знаменитого хищника, который прославился дружбой с козлом Тимуром, хотят забрать из сафари-парка стала известна широкой публике в 20 числах января. Тогда директор приморского парка Дмитрий Мезенцев заявил, что Амура планируют передать в Краснодарский край НП "ПАРК ТИГРОВ". Животное, оцененное в 1,4 млн рублей, якобы вывели из программы по сохранению и размножению амурского тигра. Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края тогда заявило, что тигр принадлежит региону, а значит, власти могут распоряжаться им по своему усмотрению.

Владельцем хищника был КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева, а в приморском сафари-парке он появился несколько лет назад благодаря программе ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигр. И если изначально его можно было передать, так сказать, на ответственное хранение в приморское учреждение, то сейчас получается, что нельзя. Правда, если верить данным, указанным в интернете, у НП "ПАРК ТИГРОВ" форма собственности также указана частная.

Между тем, специалисты спорили, кто же должен решить судьбу хищника. Многие пришли к выводу, что это должен стать Московский зоопарк, который как раз и курирует программу ЕАРАЗА.

После администрация Приморского края обратилась в учреждение с просьбой отменить решение о перевозке тигра на Кубань. Соответствующий документ подписал врио вице-губернатора Александр Костенко. Он также отметил, что обращение было подготовлено после многочисленных просьб граждан, проживающих на Дальнем Востоке.

В это же время администрация Хабаровского края обратилась в Минприроды РФ с просьбой оставить тигра в сафари-парке в Приморье.

Справка: Житель сафари-парка тигр Амур стал известен на весь мир в 2015 году, благодаря своей "дружбе" с козлом Тимуром. Хищник отказался есть козла, которого поселили на его территорию, и долгое время животные мирно сосуществовали вместе. Посмотреть на знаменитого Амура с удовольствием приезжают жители Приморья, других регионов страны и иностранные туристы. Видеоролики с тигром на YouTube набирают тысячи просмотров.