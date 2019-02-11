Тигра Амура, знаменитого по дружбе с козлом Тимуром, оставят в Приморском крае

Глава Хабаровского края решил, что хищника необходимо оставить том, где он уже привык жить
Общество 15:15
Тигр Амур. Фото: ИА PrimaMedia

Тигр Амур, известный на весь мир по дружбе с козлом Тимуром, останется в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia. Такое решение принял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По мнению главы региона, хищника необходимо оставить там, где он привык жить.

Как рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края, власти региона готовы передать тигра Амура администрации Приморья. Губернатор Хабаровского края сообщил, что после консультаций со специалистами принял единственно оптимальное решение с точки зрения комфорта для самого животного.

— После долгих консультаций я принял решение, что все-таки необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Условия для тигра там хорошие. Дергать его, куда-то переводить — это стресс для животного. Мы не передаем тигра "Сафари-парку", не передаем частным лицам, коммерческим структурам. Мы тигра из Хабаровского края передаем в Приморский край, — заявил Сергей Фургал.

Тигр может быть передан Приморскому краю в государственную собственность. В регион направлено официальное письмо с предложением об этом. В дальнейшем власти Приморья смогут самостоятельно решить, как юридически закрепить животное за Сафари-парком, где он сейчас содержится.

Как подчеркнул губернатор, если департамент имущественных и земельных отношений администрации Приморья откажется от предложения правительства Хабаровского края, то будут принято иное решение — тигра готовы оставить жить в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что отправить знаменитого тигра Амура из Приморского сафари-парка, который подружился с козлом Тимуром, планируют передать в Краснодарский край НП "ПАРК ТИГРОВ". Животное, оцененное в 1,4 млн рублей, вывели из программы по сохранению и размножению амурского тигра. Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края утверждает, что тигр принадлежит региону, а значит, власти могут распоряжаться им по своему усмотрению.

Изначально хищник принадлежит КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева, а в приморском сафари-парке он появился несколько лет назад благодаря программе ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигр. И если изначально его можно было передать, так сказать, на ответственное хранение в приморское учреждение, то сейчас получается, что нельзя. Правда, если верить данным, указанным в интернете, у НП "ПАРК ТИГРОВ" форма собственности также указана частная.

Между тем, специалисты спорили, кто же должен решить судьбу хищника. Многие пришли к выводу, что это должен стать Московский зоопарк, который как раз и курирует программу ЕАРАЗА.

После этого администрация Приморского края обратилась в учреждение с просьбой отменить решение о перевозке тигра на Кубань. Соответствующий документ подписал врио вице-губернатора Александр Костенко. Он также отметил, что обращение было подготовлено после многочисленных просьб граждан, проживающих на Дальнем Востоке.

В то же время администрация Хабаровского края обратилась в Минприроды РФ с просьбой оставить тигра в сафари-парке в Приморье.

Справка. Житель сафари-парка тигр Амур стал известен на весь мир в 2015 году, благодаря своей "дружбе" с козлом Тимуром. Хищник отказался есть козла, которого поселили на его территорию, и долгое время животные мирно сосуществовали вместе. Посмотреть на знаменитого Амура с удовольствием приезжают жители Приморья, других регионов страны и иностранные туристы. Видеоролики с тигром на YouTube набирают тысячи просмотров.

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