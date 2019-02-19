Водители автобусов Владивостока делают все, чтобы "безнала" не было - мэрия

На этом попадаются не только частные перевозчики, но и сотрудники муниципального предприятия

Муниципальный автобус маршрута 98ц. Фото: ИА PrimaMedia

Мэрия Владивостока возмущена поведением автобусных перевозчиков, которые делают все, для того, чтобы пассажиры не расплачивались банковской картой за проезд, сообщает ИА PrimaMedia. На очередном вранье попался водитель одного из автобусов города. Причем, не представитель коммерческой организации, а сотрудник муниципального предприятия.

Один из читателей обратился в редакцию ИА PrimaMedia и рассказал, что на муниципальном маршруте водитель автобуса, который относится в ВПОПАТу (предприятию подведомственному администрации города — прим.ред), отказался предоставлять ему терминал для безналичной оплаты проезда. Свои действия он объяснили тем, что внедрена система была незаконно. По словам мужчины, сейчас "безнала" нет практически нигде, так как тендер на запуск безналичной оплаты в общественном транспорте разыгран не был и перевозчики теперь массово подают в суд.

Наш корр. обратился за разъяснениями в администрацию Владивостока, где получил весьма любопытный ответ.

"Как сообщили в МКУ "АДЦ" (Автоматизированный диспетчерский центр — прим. ред.), информация не соответствует действительности. Установка терминалов, которые дают возможность рассчитаться за проезд безналичным способом, продолжается", — сообщили в мэрии.

Здесь добавили, что это вопиющая ситуация, а также подчеркнули, что водители делают все, чтобы безналичной оплаты не было, даже сочиняют для этого небылицы. Кроме этого, в мэрии пообещали разобраться в ситуации.

Между тем, по информации, которую ранее предоставляли в администрации Владивостока, в настоящее время терминалы установлены в маршрутах — 28к, 33, 68, 78, 9, 62, 90, 60,81,59,97, 4, 98, 74 ,3, 24 ,30, 2 ,41 ,19, 40, 86,15. На всех транспортных средствах ОАО "Электрический транспорт" — фуникулер, трамваи и троллейбусы. Устанавливаются терминалы и готовятся к выходу на маршруты: 17л, 17т, 92, 20 ,21, 38, 57 , 16ц, 16 6,16 к, 16 д, 17, 18 , 37 ,43, 7т, 51, 13 к, 26, 54, 72, 35, 44 ,50, 85, 85 ц, 6, 54а, 13,55, 7, 10, 45 ,46. Фактически из 14 перевозчиков 10 уже работают в системе. Не подключились к системе еще следующие маршруты — 31, 76, 34, 64, 48, 8,82, 28, 39, 39 д, 49, 23, 23 л, 99.