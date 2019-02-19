И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк: «Я не человек Николаева»

На первой пресс-конференции в должности и.о. главы Гуменюк заспорил с журналистами о роли мэра в жизни города
Политика 14:10
И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк. Фото: ИА PrimaMedia

Глава Владивостока Олег Гуменюк, отвечая на вопросы журналистов 19 февраля, заявил, что не считает себя "человеком Николаева", сообщает ИА PrimaMedia. Также Гуменюк не считает себя политиком и уверен, что мэр – это хозяйственник, ответственный за судьбы людей в городе.

Журналисты обратили внимание, что после назначения Олега Гуменюка и.о. мэра в администрацию Владивостока на ключевые направления возвращаются кадры времен мэрства Владимира Николаева. В феврале новым главным финансистом в ранге первого вице-мэра стала Ольга Козерацкая, уже работавшая на этой должности до прихода в админстрацию Игоря Пушкарева со своей командой.

Да и сам Олег Гуменюк при Николаева в ранге вице-мэра курировал направление физкультуры и спорта.

На вопрос журналистов Олег Гуменюк возразил, что в администрации работают люди, пережившие не одну смену главы города. Но при этом не корректно говорить, что-то является "чьим-то человеком".

"Я не человек Николаева. У нас структура такая, что мы работали все взаимосвязано. Я и с Олегом Николаевичем шесть лет проработал, я и с Владимиром Николаевым четыре года проработал. Это о чем говорит? Я не знаю, кого это напрягает. Все зависит от того, как работать.

Если вы проработали в одной прессе, а потом перешли в другую прессу, и вам скажут: так извините, это журналист той прессы пришел, которая, допустим, "желтая", а он пришел в "красную" прессу. Или депутаты у нас меняются: один сегодня пять лет в одной партии был – перешел в другую партию. Это как называется?

Каждый человек вправе судить так, как ему видно. Но говорить и заявлять, что мы "одного человека" или берем "второго человека", это я считаю неправильно.

Я не политик. Что мэр политик – это заблуждение. Мэр – хозяйственник, который ответственный за судьбы людей в городе. А если они говорят, что мэр – политик, они забылись! Мэр не для политики создан, а для наведения порядка и чтобы людям жилось хорошо. Мэр не по-ли-тик!"

Пресс-конференция Олега Гуменюка

Пресс-конференция Олега Гуменюка. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что Олег Гуменюк назначен был назначен и. о. мэра Владивостока 22 декабря 2018 года, заместив ушедшего в отпуск Сергея Шерстюка. Нового мэра Владивостока определят депутаты городской думы с помощью конкурсной процедуры. Олег Гуменюк одним из первых подал документы на конкурс.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Долг Владивостока в 4,37 млрд рублей частично перевели на бюджетный кредит

Развязки и дороги: в ближайшие два года Владивосток ждет массовое строительство и ремонт

Гуменюк Олег Владимирович пресс-конференция выборы

Спортивную площадку вместо многоэтажного дома построят на Уткинской во Владивостоке

16 февраля, 17:05

"Кандидат №1" подал документы на конкурс по выбору главы Владивостока

5 февраля, 17:15
Ряд абонентов «Примтеплоэнерго» стали платить за услуги теплоснабжения меньше
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia