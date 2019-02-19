И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк: «Я не человек Николаева»

На первой пресс-конференции в должности и.о. главы Гуменюк заспорил с журналистами о роли мэра в жизни города

И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк. Фото: ИА PrimaMedia

Глава Владивостока Олег Гуменюк, отвечая на вопросы журналистов 19 февраля, заявил, что не считает себя "человеком Николаева", сообщает ИА PrimaMedia. Также Гуменюк не считает себя политиком и уверен, что мэр – это хозяйственник, ответственный за судьбы людей в городе.

Журналисты обратили внимание, что после назначения Олега Гуменюка и.о. мэра в администрацию Владивостока на ключевые направления возвращаются кадры времен мэрства Владимира Николаева. В феврале новым главным финансистом в ранге первого вице-мэра стала Ольга Козерацкая, уже работавшая на этой должности до прихода в админстрацию Игоря Пушкарева со своей командой.

Да и сам Олег Гуменюк при Николаева в ранге вице-мэра курировал направление физкультуры и спорта.

На вопрос журналистов Олег Гуменюк возразил, что в администрации работают люди, пережившие не одну смену главы города. Но при этом не корректно говорить, что-то является "чьим-то человеком".

"Я не человек Николаева. У нас структура такая, что мы работали все взаимосвязано. Я и с Олегом Николаевичем шесть лет проработал, я и с Владимиром Николаевым четыре года проработал. Это о чем говорит? Я не знаю, кого это напрягает. Все зависит от того, как работать.

Если вы проработали в одной прессе, а потом перешли в другую прессу, и вам скажут: так извините, это журналист той прессы пришел, которая, допустим, "желтая", а он пришел в "красную" прессу. Или депутаты у нас меняются: один сегодня пять лет в одной партии был – перешел в другую партию. Это как называется?

Каждый человек вправе судить так, как ему видно. Но говорить и заявлять, что мы "одного человека" или берем "второго человека", это я считаю неправильно.

Я не политик. Что мэр политик – это заблуждение. Мэр – хозяйственник, который ответственный за судьбы людей в городе. А если они говорят, что мэр – политик, они забылись! Мэр не для политики создан, а для наведения порядка и чтобы людям жилось хорошо. Мэр не по-ли-тик!"



Пресс-конференция Олега Гуменюка. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что Олег Гуменюк назначен был назначен и. о. мэра Владивостока 22 декабря 2018 года, заместив ушедшего в отпуск Сергея Шерстюка. Нового мэра Владивостока определят депутаты городской думы с помощью конкурсной процедуры. Олег Гуменюк одним из первых подал документы на конкурс.