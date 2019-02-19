БК «Спартак-Приморье» вывел из обращения номер Сергея Медведева

Номер 5 навсегда закреплен за легендой приморского баскетбола
Общество 15:30
"Спартак-Приморье" вывел из обращения номер Сергея Медведева. Фото: БК "Спартак-Приморье"

Игровой номер 5, под которым играл легенда приморского баскетбола Сергей Медведев, был выведен из обращения в "Спартаке-Приморье после смерти спортсмена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе клуба.

Сергей Медведев – воспитанник Олега Петровича Камынина, профессиональную карьеру начал во владивостокском "Спартаке" в 1975 году у Сергея Пейлатовича Клигера. В общей сложности за приморские команды "Спартак" и "Шахтер" Сергей Медведев отыграл 23 года. Еще 4 сезона провел в якутской "Саха-Якутии". Карьеру игрока завершил в 2002 году в составе "Спартака-Приморье". Майка Сергея Медведева висит под сводами спорткомплекса "Олимпиец".

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