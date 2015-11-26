Как легально привезти авто из Японии и не платить растаможку

На приморских дорогах можно заметить машины с "интересными номерами"
Это интересно 15 мая, 03:00
Машины. Фото: ИА PrimaMedia

В последнее время на дорогах Приморья можно заметить автомобили с армянскими или абхазскими номерами, хотя за рулем далеко не всегда находятся представителей этих территорий. Эту тему не раз поднимали в соцсетях, накануне пользователи вновь заметили "такой" автомобиль на приморских дорогах, сообщает ИА PrimaMedia.

В России есть несколько таможенных тарифов на ввозимые ТС.

1 — Автомобили, возрастом до 3 лет. 2 — Автомобили, возрастом от 3 — 5 лет. 3 — От 5 — 7 лет. 4 — Старше 7 лет.

Есть такое понятие как "Проходной год", это автомобили, возрастом от 3 — 5 лет. То есть таможенная ставка на ввоз такой машины минимальна. Но, как правило, такие автомобили по определению не могут быть дешевыми, даже заграницей. И если прибавить к цене еще и растаможку, выходит все равно приличная сумма, пишет Auto-news-2019.

Но если автомобили старше 5 лет, то пошлины становятся "космическими".

Например, растаможка автомобиля, с двигателем 2.5 литра, возрастом 5 лет и старше, обойдется в настоящий момент в 14213.79 USD (942 826.25 руб.). Практически миллион рублей, только за то, чтобы официально оформить этот автомобиль на территории РФ. И в эту сумму не включена стоимость самого авто и расходы на доставку в РФ.

А если у ввозимого автомобиля будет объем двигателя 3.5 литра и возраст более 5 лет, то его растаможка обойдется в 22680.72 USD (1 504 452.70 руб.).

Причем тут армянские номера? Там действуют другие таможенные ставки на ввоз автомобилей, то есть чем авто старше, тем меньше стоимость его растаможивания.

В Японии старые автомобили стоят очень дешево. Например, минивен (Микроавтобус) Toyota Alphard 2005 года с двигателем 2.4 литра в Японии можно купить по цене от 150 — 200 тысяч рублей. За сумму около 50 тысяч рублей его доставляют морем в Россию. Можно, конечно, растаможить его в России, заплатив 910 000 рублей, плюс придется заплатить за установку ЭРА-ГЛОНАСС, утверждают эксперты.

Также было рассказано о другой ситуации. Например, со слов специалистов, автомобиль растамаживается не в России, а в Армении. Все потому, что этот же автомобиль в Армении будет растаможен за всего 73 200 рублей. В итоге такой Alphard может обойтись вам в сумму примерно 330 — 380 тысяч рублей, учитывая доставку другие расходы.

Покупаем машину в Японии на аукционе, доставляем в Армению, растамаживаем, регистрируем на себя, едем в Россию. Таким образом, не платя таможенные платежи, получая при этом отличный японский автомобиль.

Отметим, что тематических форумах можно найти объявления с подобными услугами, которые звучать примерно так: Продажа автомобилей под заказ из Абхазии (Армении) с доставкой в Приморский край.

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