«Пускай не лезут»: тревожная ситуация во дворе с авто взбудоражила район

Многие не верят, что есть какие-либо методы борьбы

Двор. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока в социальных сетях активно обсуждают ситуацию с парковой автомобилей на газонах на придомовых территориях.

Ранее в соцсетях горожане рассказали о непростой ситуации, которая сложилась во дворе дома по ул. Гамарника, 26а. Местные жители пожаловались на проблему, характерную для многих придомовых территорий в приморской столице – парковка автомобилей непосредственно во дворе и на самих зеленых насаждениях.

"Как вы относитесь к езде автомобилей по пешеходным дорожкам? В последнее время вообще стоит остро проблема противоборства защитников зеленых насаждений в придомовой территории и автовладельцев. В нашем районе автовладельцам вообще наплевать на зеленые насаждения. В ГИБДД было озвучено, что они в рамках закона ничего не могут сделать", — написал житель.

Ситуация буквально всколыхнула район, жители стали активно обсуждать сложившуюся ситуацию.

"Устали обращаться, никакой реакции, проводим свои мероприятия по борьбе с "преступлениями". Есть жертвы и обиженные, но туда им и дорога. Пускай не лезут на газоны. Если купил тачку, так круче всех стал. У нас в семье три автомобиля, мы не гадим", — пишет один из пользователей, вступивший в обсуждение.

"А просто жить не пробовали? Я к тому, что партизанские методы борьбы могут вызвать противодиверсионные мероприятия", "И есть механизм, который взгреет наглеца? Или будет комиссия, на которой ездок скажет, что на фото глюк и его там не стояло? Или суд будет? Который приказ выдаст? Что-то слабо верится в результат", — высказывают мнения юзеры.

Отметим, что согласно краевому закону № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае" за парковку на газонах гражданин должен заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Справка: Если вы стали свидетелем парковки на зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в ГИБДД или администрацию Владивостока. Направить обращение в городскую администрацию можно через интернет-приёмную, ссылка на которую размещена на официальном сайте, письмом Почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.