Шансы Тельцов, успех Львов и духовная практика Стрельцов: гороскоп на 20 апреля

Астрологический прогноз на субботу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ разрастаются деловые и личные контакты, приходит поддержка от друзей и родителей. Вечер лучше всего пройдет в уютной домашней обстановке, с близкими людьми. Обратите внимание на сны, особенно приснившиеся под утро.

У ТЕЛЬЦОВ возрастают шансы добиться желаемых перемены в ближайшем окружении. Постарайтесь успеть сделать как можно больше, побывать в нужных местах. Тело ответит на вашу заботу всплеском энергии.

У БЛИЗНЕЦОВ существует реальная возможность встретить подходящего человека для совместной работы или для других, более личных дел. Откажитесь от стереотипов и будьте свободны в своем выборе. День связан с накоплением как материальных, так и духовных ценностей.

У РАКОВ — замечательное время для прогулок, выездов в лес. Также успех ждет в творчестве и интеллектуальной работе. Организм сейчас настроен на то, чтобы очищаться естественным путем: ешьте натуральные продукты, пейте больше воды.

ЛЬВЫ могут достичь больших успехов при передаче опыта и наоборот, приобретении желаемой информации. Хорошо учить иностранные языки, читать, писать что-то самим. Не упустите возможности поиграть в какую-нибудь подвижную игру.

ДЕВЫ, ваша работоспособность сейчас на самом высоком уровне, так что действительно есть шанс продвинуться в желаемом направлении. С крупными приобретениями стоит повременить. Лучше часть этих денег потратить на мелкие радости жизни.

ВЕСЫ, будьте внимательнее ко всем поступающим предложениям и делайте предложения сами, наносите визиты нужным людям. Вечером, вероятно, вы будете слушать чьи-то откровения и раздавать советы. Используйте любой шанс улучшить свое семейное положение.

События этого периода будут склонять СКОРПИОНОВ на борьбу с личными недостатками. Недомогания в этот день говорят о накопленных обидах и других негативных эмоциях. Показаны все очистительные процедуры, работа с подсознанием.

СТРЕЛЬЦЫ, вспомните о своих прежних достижениях – это поможет вам преодолеть сомнения. Некоторые удачно вовлекутся в работу, связанную с искусством, музыкой, предметами роскоши и развлечениями. Удачное время для духовных практик на природе.

Организм КОЗЕРОГОВ сейчас настроен на активность, на расход энергии. Очень благоприятный день для начала реализации планов. Появляется склонность к развлечениям, романтическим приключениям.

ВОДОЛЕЕВ определенное стечение обстоятельств может привести к проявлению интуитивных способностей. Для душевного здоровья большое значение будет иметь красивая одежда и подходящее именно вам питание.

РЫБЫ, используйте любую возможность для самовыражения и общения с друзьями. Хорошо сегодня смастерить что-нибудь своими руками: можно с помощью этого неплохо заработать, а можно просто доставить радость себе и другим.