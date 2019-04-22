Дальневосточные семьи смогут оформить ипотеку по льготной ставке 5%

Банк "Приморье" принимает заявки по обновленной программе «Семейная ипотека с господдержкой»

Ипотека. Фото: предоставлено банком "Приморье"

Дальневосточные семьи с детьми смогут оформить ипотеку по льготной ставке 5%. Банк "Приморье" уже принимает заявки по обновленной программе "Семейная ипотека с господдержкой", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

На льготную ставку 5% смогут претендовать дальневосточные семьи, у которых в период с 01.01.2019 до 31.12.2022 родится второй или последующие дети. Ставка 6% распространяется на семьи, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок. Важно, что льготная ставка действует на весь срок кредита.

"По программе "Семейная ипотека с господдержкой" заемщики смогут приобрести квартиру в строящемся или уже сданном доме от застройщика или рефинансировать имеющуюся ипотеку, оформленную на эти цели, а с учетом обновлений стало доступно и приобретение квартир на вторичном рынке для сельских поселений на территории Дальнего Востока. Сумма ипотечного кредита при приобретении квартиры на территории Дальневосточного региона в рамках данной программы – от 500 тысяч до 6 мл. рублей, не более 80% стоимости приобретаемой недвижимости", — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка "Приморье" Виктория Подоба.

Говоря о государственной поддержке семей России, также стоит отметить, что готовится к подписанию законопроект, в рамках которого при рождении в российской семье с 01.01.2019 третьего или последующего ребенка из федерального бюджета будут выплачиваться 450 тысяч рублей (но не более 10% от остатка долга) на погашение ипотечного кредита.

Также рады сообщить, что Банк "Приморье" расширил линейку ипотечных продуктов: теперь клиенты могут оформить еще и "Военную ипотеку", а также рефинансировать действующий ипотечный кредит с увеличением суммы.

Получить подробную консультацию и ответы на все интересующие вопросы можно в Ипотечному центр Банка "Приморье" по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, или по телефону 8 (423) 202-24-15, WhatsApp консультации – 8(964)446-99-11.

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