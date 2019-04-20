«Яндекс» заблокирует таксистов-нарушителей

Поисковик разработал для этого технологию мониторинга скорости
Экономика 06:45
Такси. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Компания "Яндекс" будет блокировать таксистов и водителей каршеринга за нарушения правил дорожного движения. Поисковик разработал для этого технологию мониторинга скорости.

Также прибор сможет проверить, не отвлекается ли водитель на посторонние дела во время управления автомобилем. За опасную езду и грубое нарушение ПДД водителей-нарушителей ждет блокировка и деактивация аккаунтов пользователей каршеринга и такси.

Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Напомним, что ранее депутат Мосгордумы Андрей Шибаев предложил за опасное вождение и грубость вносить таксистов в черный список.

Также такой список хотят создать для пользователей каршеринга. В него инициаторы намереваются заносить водителей, создающих опасные ситуации на дорогах, систематически превышающих скоростной режим, а также тех, кто сел за руль в нетрезвом виде.

Никифор Зуев

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