И даже губернатор делает это (Фото)

Олег Кожемяко помог убрать мусор и высадить деревья жителям Владивостока на Постышева, 7а

Олег Кожемяко принял участие в общегородском субботнике. Фото: Татьяна Меель специально для ИА PrimaMedia

Общегородской субботник (0+) официально стартовал в субботу, в 10 утра, но многие жители начали приводить в порядок придомовые территории еще вчера. Во Владивостоке убирают старую листву и траву, собирают мусор с газонов, красят скамейки, бордюры и цветочные клумбы, рассказывает ИА PrimaMedia.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с коллегами принял участие в уборке в районе улицы Постышева, 7а. Сотрудники администрация края сегодня проводят уборку в парке Минного городка

Отметим, что в большой уборке принимают участие сотрудники различных предприятий, дорожных и коммунальных служб, ТСЖ и управляющих компаний, школ и детских садов, транспортных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, СМИ, администраций города и края, депутаты различных уровней, а также тысячи жителей Владивостока.