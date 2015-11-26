Майские праздники последние длинные выходные в 2019 году

Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.
"В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", — сообщили в Роструде.
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
В 2019 году май также станет одним рекордсменов по количеству выходных: в общей сложности 13 дней из 31 календарного, больше выходных было только на новогодние праздники в январе – 14 из 31 календарного дня.
Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.