Россиян ждет суперкороткая рабочая неделя в мае

В следующем месяце граждане будут отдыхать 13 дней

Демонстрация. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни. В следующем месяце жители страны смогут отгулять праздничные дни, перенесенные с 5 и 6 января, а также с 23 февраля.

Таким образом, вместе с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, российским гражданам предстоит отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, сообщает Роструд. В общей сложности, в мае этого года будет 13 выходных дней. Майские каникулы лишь на один день будут короче новогодних.

Следующие удлинённые выходные будут только в ноябре, связанные с празднованием Дня народного единства. Тогда граждане будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Арендаторы жилья в крупных городах, уже готовятся к встрече с туристами и задумываются о ставках по аренде жилья в праздничные дни.

Жанна Оболенская