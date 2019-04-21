Более 250 мешков мусора и заслуженный пикник: медиасубботник-2019 прошел во Владивостоке

Представители СМИ, пресс-служб и администрации Приморского края навели порядок в месте обитания краснокнижных уток-мандаринок (ФОТО)
Общество 15:25
Медиасубботник-2019. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Традиционный медиасубботник-2019 прошел во Владивостоке в субботу, 20 апреля. В этом году к представителям СМИ и пресс-служб присоединились активисты ТОС "Спутник" и ученики Нахимовского военно-морского училища. Совместными усилиями команда общественников собрала более 250 мешков мусора в притоке реки Соленой — месте обитания краснокнижных уток-мандарнок, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Мандаринка, или "японка" – это небольшая птица рода лесных уток семейства утиных. Мандаринками их прозвали за яркое оперенье, так как в Китае "мандаринами" именовали красиво одетых знатных вельмож. Мандаринки обитают на деревьях, причем их дупла могут располагаться на высоте свыше 6 метров. Общая популяция утки мандаринки по всему миру едва превышает 25 тысяч пар, из которых в России насчитывается не более 15 тысяч пар. Они занесены в красную книгу России, охота на этих водоплавающих запрещена законом РФ. Кроме того, эти утки считаются символом брака и супружеской верности, так как эти птицы летают парами и образуют семью один раз в жизни.

Каждую весну редкие утки-мандаринки слетаются к реке Соленой в районе Фанзавода , чтобы найти себе пару и заняться обустройством семейного гнездышка. Однако на территории гнездования краснокнижных птиц постоянно образуется мусор.

Каждый год все больше неравнодушных граждан поддерживают экологическую акцию

Каждый год все больше неравнодушных граждан поддерживают экологическую акцию. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Весной приморские активисты периодически очищают место обитания редких птиц. Уже в этом году прошло несколько экологических акций. Так, недавно во время субботника участники проекта "Чистый край" и сотрудники туристической компании "ФориТур Приморье" выловили из реки пластик, стекло, использованные покрышки и даже детскую коляску.

20 апреля работы в районе реки Соленой продолжились: журналисты, представители Гильдии пресс-служб Приморского края привели в порядок территорию прилегающего парка, территория которого составляет около 20 га. В этом году профессиональному сообществу помогали активисты ТОС "Спутник" и ученики Нахимовского военно-морского училища.

1 / 11

— Медиасубботник объединяет уже не только коллег из приморских СМИ, но и активистов и подрастающее поколение. Радует, что каждый год все больше неравнодушных граждан поддерживают экологическую акцию и собственными руками делают город красивее и чище, — отметила секретарь Приморского отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова.

Совместными усилиями команда общественников собрала более 250 мешков мусора. Участники субботника получили на месте необходимый инвентарь, а по окончанию работы подкрепились ароматными мясными колбасками и шашлыком от компании "Ратимир". Лидер мясной отрасли Дальнего Востока компания "Ратимир" не первый год поддерживает экологическую акцию и обеспечивает активистам вкусный и сытный пикник. Партнерами Традиционный поставщик воды медиасубботника – Slavda Group. Партнером мероприятия также выступила первая на Дальнем Востоке сеть ресторанов быстрого обслуживания Royal Burger .

1 / 3

Инициаторами краевого медиасубботника выступают Приморское отделение Союза журналистов России и журналистские коллективы региона. Аналогичная акция прошла в Уссурийске, Артеме и Находке. Инициативу приморцев поддержали журналисты ЕАО, Хабаровского края и Магаданской области, где представители СМИ также организовали проведение медиасубботников.

Приморское отделение Союза журналистов России сделало немало шагов для объединения журналистского сообщества региона. На его счету – создание Клуба главных редакторов Приморья, Дальневосточной Гильдии работников пресс-служб, а также проведение главного события медиаотрасли на Дальнем Востоке — Дальневосточного МедиаСаммита(12+). В этом году форум пройдет в кампусе ДВФУ 13-15 июня.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Журналисты Приморья наведут порядок в месте обитания уток-мандаринок

И даже губернатор делает это (Фото)

субботник

Более 500 портовиков вышли на общегородской субботник

20 апреля, 21:51

Субботник: полезная традиция и хорошее настроение

20 апреля, 18:39
"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia