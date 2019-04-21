Более 250 мешков мусора и заслуженный пикник: медиасубботник-2019 прошел во Владивостоке

Представители СМИ, пресс-служб и администрации Приморского края навели порядок в месте обитания краснокнижных уток-мандаринок (ФОТО)

Медиасубботник-2019. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Традиционный медиасубботник-2019 прошел во Владивостоке в субботу, 20 апреля. В этом году к представителям СМИ и пресс-служб присоединились активисты ТОС "Спутник" и ученики Нахимовского военно-морского училища. Совместными усилиями команда общественников собрала более 250 мешков мусора в притоке реки Соленой — месте обитания краснокнижных уток-мандарнок, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Мандаринка, или "японка" – это небольшая птица рода лесных уток семейства утиных. Мандаринками их прозвали за яркое оперенье, так как в Китае "мандаринами" именовали красиво одетых знатных вельмож. Мандаринки обитают на деревьях, причем их дупла могут располагаться на высоте свыше 6 метров. Общая популяция утки мандаринки по всему миру едва превышает 25 тысяч пар, из которых в России насчитывается не более 15 тысяч пар. Они занесены в красную книгу России, охота на этих водоплавающих запрещена законом РФ. Кроме того, эти утки считаются символом брака и супружеской верности, так как эти птицы летают парами и образуют семью один раз в жизни.

Каждую весну редкие утки-мандаринки слетаются к реке Соленой в районе Фанзавода , чтобы найти себе пару и заняться обустройством семейного гнездышка. Однако на территории гнездования краснокнижных птиц постоянно образуется мусор.



Каждый год все больше неравнодушных граждан поддерживают экологическую акцию. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Весной приморские активисты периодически очищают место обитания редких птиц. Уже в этом году прошло несколько экологических акций. Так, недавно во время субботника участники проекта "Чистый край" и сотрудники туристической компании "ФориТур Приморье" выловили из реки пластик, стекло, использованные покрышки и даже детскую коляску.

20 апреля работы в районе реки Соленой продолжились: журналисты, представители Гильдии пресс-служб Приморского края привели в порядок территорию прилегающего парка, территория которого составляет около 20 га. В этом году профессиональному сообществу помогали активисты ТОС "Спутник" и ученики Нахимовского военно-морского училища.

Ученики Нахимовского военно-морского училища. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Ученики Нахимовского военно-морского училища. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Руководитель PrimaMedia.events Наталья Перфильева. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Руководитель пресс-службы ФК «Луч» Андрей Вялков. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Представитель пресс-службы администрации Приморского края Евгений Ковалев. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Совместными усилиями команда общественников собрала более 300 мешков мусора. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia PR-специалист PrimaMedia.events Алина Ковальчук и event- менеджер Ирина Богомолова. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Редактор проекта PrimDiscovery Дарья Червова. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia И. о. главного редактора ИА PrimaMedia Иван Федотов. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Традиционный поставщик воды медиасубботника – Slavda Group. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Главный редактор Primafisha.ru Илья Табаченко. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 11

— Медиасубботник объединяет уже не только коллег из приморских СМИ, но и активистов и подрастающее поколение. Радует, что каждый год все больше неравнодушных граждан поддерживают экологическую акцию и собственными руками делают город красивее и чище, — отметила секретарь Приморского отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова.

Совместными усилиями команда общественников собрала более 250 мешков мусора. Участники субботника получили на месте необходимый инвентарь, а по окончанию работы подкрепились ароматными мясными колбасками и шашлыком от компании "Ратимир". Лидер мясной отрасли Дальнего Востока компания "Ратимир" не первый год поддерживает экологическую акцию и обеспечивает активистам вкусный и сытный пикник. Партнерами Традиционный поставщик воды медиасубботника – Slavda Group. Партнером мероприятия также выступила первая на Дальнем Востоке сеть ресторанов быстрого обслуживания Royal Burger .

Лидер мясной отрасли Дальнего Востока компания "Ратимир" не первый год поддерживает экологическую акцию. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia "Ратимир" традиционно обеспечивает участникам субботника вкусный и сытный пикник. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia По окончанию работы участники субботника подкрепились ароматными мясными колбасками и шашлыком от компании «Ратимир. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 3

Инициаторами краевого медиасубботника выступают Приморское отделение Союза журналистов России и журналистские коллективы региона. Аналогичная акция прошла в Уссурийске, Артеме и Находке. Инициативу приморцев поддержали журналисты ЕАО, Хабаровского края и Магаданской области, где представители СМИ также организовали проведение медиасубботников.

Приморское отделение Союза журналистов России сделало немало шагов для объединения журналистского сообщества региона. На его счету – создание Клуба главных редакторов Приморья, Дальневосточной Гильдии работников пресс-служб, а также проведение главного события медиаотрасли на Дальнем Востоке — Дальневосточного МедиаСаммита(12+). В этом году форум пройдет в кампусе ДВФУ 13-15 июня.