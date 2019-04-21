Названа новая опасность поздних родов

Данные озвучил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии
Общество 16:45
Беременность. Фото: Ольга Доманова, ИА PrimaMedia

В России женщины стали рожать первого ребенка всё позже, что отрицательно складывается на демографической ситуации в стране, которая и так является не блестящей. Эксперт рассказал в интервью "Вечерней Москве", почему так происходит.

Как заявил изданию директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих, российские женщины все чаще откладывают создание семьи и рождение первого ребенка. Теперь такие события происходят после 30 лет. Это снижает уровень рождаемости в России.

Как заявил опытный акушер, "мы повторяем стиль Западной Европы и Северной Америки". Женщины сначала получают высшее образование, а то и два, делают карьеру, и только потом задумываются о первой беременности. Происходит это часто после 30-35 лет. "К сожалению, рождение первого ребенка у нас в лучшем случае в 28-32 года", — сообщил эксперт.

По его словам, на рождаемость значительно повлиял демографический кризис 1990-х годов. Геннадий Сухих считает, что исправить ситуацию можно. Для этого надо установить солидный материнский капитал за рождение первого ребенка женщинами моложе 25 лет.

Кстати, по информации Росстата, в 2018 году рождаемость в стране снизилась более чем на 5%. Это произошло после того, как в конце 2017 года Владимир Путин подписал ряд документов, призванных улучшить рождаемость.

Герман Штакеншнейдер

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