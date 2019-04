Сразу два круизных лайнера зайдут в порт Владивостока в понедельник

Одновременный визит двух гигантов – редкость для города

Встреча круизного лайнера на Морском вокзале Владивостока. Фото: предоставлено пресс-службой Владивостокского морского терминала

Два круизных лайнера одновременно зайдут в порт Владивостока завтра, 22 апреля. Этот день станет важной датой в круизной истории города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Владивостокского морского терминала.

Один из лайнеров, Westerdam, путешествующий под голландским флагом, зайдет в порт Владивосток впервые. Судно пришвартуется к причалу в 5 утра и доставит на своем борту более 1800 пассажиров, преимущественно из США и Австралии. Westerdam совершает круиз по Японскому морю и прибывает во Владивосток из порта Канадзава. Круизный лайнер Westerdam имеет 11 пассажирских палуб и 960 кают на борту, в которых способен разместить до 2304 пассажиров. Особая "фишка" лайнера – коллекция произведений искусств, включающая изображения голландских кораблей, древние фигурки из Эквадора, сделанные более 5000 лет тому назад и современные работы Энди Уорхола и Сюзанны Холт.

По сложившейся традиции будет организована встреча официальных лиц с капитаном лайнера, приветственными речами и обменом памятными подарками. Капитан лайнера Westerdam примет у себя делегацию, в составе которой будут представители административных структур края и города, портовых властей и Морского вокзала.

Круизный лайнер Westerdam. Фото: предоставлено Владивостокским морским терминалом Круизный лайнер Westerdam. Фото: предоставлено Владивостокским морским терминалом 1 / 2

Второй гостьей порта Владивосток в этот день станет итальянская Сosta NeoRomantica, хорошо знакомая жителям приморской столицы. Лайнер прибудет в 15.30 из корейского порта Сокчо, на его борту ожидается более 1200 пассажиров из Республики Корея.

Торжественные церемонии приветствия пассажиров и экипажа лайнеров состоятся на видовой площадке Морского вокзала в 7.30 и 15.30 соответственно при поддержке Владивостокского морского терминала, туроператоров, принимающих круизных пассажиров и морского агента. Жителей и гостей города ждут выступления в русских традициях с особым владивостокским шиком: церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы исполнят для зрителей песни и танцы.

За время пребывания во Владивостоке туристы совершат экскурсии по историческому центру города, посетят церкви и соборы, проедут на электричке.

Круизный лайнер Сosta NeoRomantica. Фото: предоставлено Владивостокским морским терминалом Круизный лайнер Сosta NeoRomantica. Фото: предоставлено Владивостокским морским терминалом 1 / 2

Во время выхода туристов лайнеров с причала в непосредственной близости от выхода будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края. Сотрудники центра обеспечат путешественникам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителей на английском и корейском языке и проконсультируют гостей города, как самостоятельно с ним познакомиться. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память.

Westerdam отойдет от причала Морского вокзала в 20:00 часов по местному времени, следующим пунктом его круизного маршрута станет японский порт Отару на соседнем с Приморским краем острове Хоккайдо. Сosta Neoromantica пробудет во Владивостоке до 23.59 и следом отправится к берегам Японии в Сакаиминато.

Для создания возможности для захода двух лайнеров в одну дату начиная с сентября прошлого года была проделана значительная работа – понадобилось провести технические и организационные мероприятия, внести изменения в нормативную базу, регулирующую стоянку и оформление иностранных судов в морском порту Владивосток.

Напомним, что круизный сезон 2019 года во Владивостоке ознаменуется приемом 16 судов, в том числе мега-лайнеров Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean, никогда не посещавших порт ранее. Историческим и важным событием станет то, что Владивосток вновь станет портом начала и окончания круизов – в мае и сентябре 2019г. туристы смогут отправиться в круизное путешествие прямо из столицы Приморья.