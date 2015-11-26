На «ДомКлик» от Сбербанка появилась коммерческая и нежилая недвижимость

Среди предложений — в том числе офисы и склады, находящиеся в залоге у Сбербанка
Общество 11:38
Склад. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

На портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка "ДомКлик" (6+) появились объявления о сдаче в аренду и продаже офисов, гостиниц, торговых помещений, складов, гаражей, машино-мест и других объектов коммерческой и нежилой недвижимости. В том числе объектов коммерческой недвижимости, находящихся в залоге у Сбербанка.

"Расширение каталога недвижимости, доступной в "ДомКлик", позволит нашим клиентам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью. Нам важно, чтобы "ДомКлик" привлекал как можно больше новых частных клиентов и профессиональных участников рынка, помогая им экономить время и трудозатраты через использование современной цифровой платформы", — прокомментировал директор дивизиона "ДомКлик" блока "Розничный бизнес" Сбербанка Николай Васев.

Размещение объявлений на "ДомКлик" бесплатно. Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать тарифы "Премиум" и "Экспресс".

"ДомКлик" — сервис поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка. Работает с 2017 года. Позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При покупке готовой квартиры, отмеченной на "ДомКлик" значком "Одобрение онлайн", клиент получает дисконт к ставке по ипотеке в размере 0,3 п. п. Занял 1 место в номинации "Сервисы" во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений "Рейтинг Рунета — 2018".

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. ОГРН: 1027700132195. Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Сбербанк ипотека недвижимость коммерческая (офисы, склады)

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