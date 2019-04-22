Запасайтесь очками: в России будут устанавливать уменьшенные дорожные знаки

Росстандарт одобрил соответствующий ГОСТ

Дорожный знак. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В России будут устанавливать уменьшенные дорожные знаки. Росстандарт одобрил соответствующий ГОСТ.

Он вступает в силу с 1 мая 2019 года. С этой даты в России разрешено муниципалитетам устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.

Как сообщил "Коммерсантъ", ГОСТ допускает другие изменения в ПДД, В частности, разрешается правый поворот на красный свет светофора. Также появятся указатели "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход" и совмещенные знаки "Платная парковка", "Парковка для инвалидов".

По данным издания, с 1 мая власти российских городов смогут устанавливать уменьшенные дорожные знаки (500х500 и 400х400 мм) на "нескоростной улично-дорожной сети" в центральной части городов и в зоне исторической застройки.

Напомним, что установка уменьшенных дорожных знаков обсуждалась с 2015 года. Не так давно был принят предварительный стандарт, который "обкатали" в Москве. В итоге эксперимент признали успешным и перевели стандарт в статус национального.

Однако установка уменьшенных знаков — дело добровольное. Ведомства, ответственные за установку таких знаков, сохранят право применять указатели обычного размера, пояснил изданию заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.

Никифор Зуев