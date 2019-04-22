Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога

Огородников штрафуют за нелегальные теплицы, объявив их объектами недвижимости

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Россияне в некоторых регионах России сносят теплицы, которые могут попасть в поле зрение налоговиков. Огородников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить налоги.

Как сообщают в региональных СМИ, ряд дачников уже пострадали от действий налоговиков. Так, житель Поволжья сообщил, что на огород к его родителям заявились чиновники, сфотографировали теплицы и заявили, что строения являются объектами недвижимости. Их нужно регистрировать и затем платить налоги на имущество, пишет URA.RU.

"Вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей", — сообщил собеседник издания.

Большинство россиян выращивают овощи на участках не от хорошей жизни. Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.

"Люди, которые выращивают овощи на продажу — не миллионеры. Но их хотят обложить новыми налогами", — добавил Шаталинский.

Как пишут СМИ, налоговики обращают внимание на те теплицы, которые подходят под определение недвижимости. Поиск идет с помощью аэрофотосъемки. Большинству дачников, имеющих обычные теплицы в виде временных сооружений, ничего не грозит. Штрафовать и заставлять платить налоги их не будут. Однако, если теплица похожа на капитальное строение, огороднику придется доказать, что теплица не используется для извлечения прибыли.

В регионах сообщают, что многие дачники, имеющие "заметные" теплицы, приняли решение их сносить. Огородники опасаются, что проверки чиновников могут принять массовый характер.

Напомним, на днях стало известно о резонансном случае. 76-летний пенсионер разбил 12 элитных внедорожников волгоградских чиновников, отомстив им таким образом за штрафы из-за теплицы на дачном участке. Волгоградца оштрафовали за неоформленную должным образом теплицу на дачном участке. Он стал одним из первых, пострадавших от нового закона. Чиновники посчитали, что пенсионер выращивал овощи на продажу, не зарегистрировав ИП и не платя налоги.

Теперь пенсионера могут приговорить к длительному сроку, большому штрафу и компенсационным выплатам пострадавшим чиновникам.

Ольга Толмачева