Уберите это немедленно: три предмета, которые опасно хранить в багажнике машины

Под воздействием температуры воздуха может произойти взрыв
Общество 22 апреля, 23:40

Еще немного и некоторые вещи, которые водители предпочитают хранить в багажнике стоит срочно оттуда убрать. Это касается трех предметов, которые не переносят жару и держать в багажном отделении машины их опасно.

Ни в коем случае нельзя летом перевозить в багажнике бензин в пластиковой или стеклянной таре. Автоэксперты говорят, что это бомба замедленного действия. Топливо можно держать только в канистрах, пишет АвтоВзгляд.

Вторым запрещенным предметом является растворитель. Самая распространенная тара для розничной продажи различных растворителей – это тонкая пластиковая фляга и стеклянная бутылка. Жидкость легко воспламеняется и даже маленькой бутылки хватит, чтобы произошел пожар. Риск возрастает, когда во время движения бутылка с растворителем ударяется о предметы, находящиеся в багажнике.

Баллоны с аэрозолем и краской стоит также выложить из багажника. Под воздействием температуры они взрываются.

Карина Красилова

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