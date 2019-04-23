Дачный сезон для многих может «выйти боком»

Названы главные угрозы, связанные с массовым пребыванием людей на дачах
Общество 03:00

Длинные майские праздники, по словам экспертов, дарят не только радость от отдыха, но и сопровождаются несчастными случаями. И как показывает статистика, чаще всего они происходят на дачах.

В частности имеются в виду пожары, которые происходят в загородных домах в разгар дачного сезона.

В связи с этим дачникам рекомендуют не включать сразу все бытовые приборы.

Как рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, проводка большинства загородных домов делалась много лет назад, когда такого количества мощных электроприборов не было, пишет "Вечерняя Москва".

К трагедии могут привести проблемы с проводкой, а также неправильное обращение с печными заслонками. В этот же список попадает сжигание травы прямо на дачном участке. В зоне риска баня или сам дом, которые могут вспыхнуть от одной искры.

Во время дачного сезона неприятность могут доставить и клещи, которые с приходом весны подстерегают в траве дачников, туристов и животных.

Одежду лучше выбирать максимально закрытую. Но если все-таки клещ вас укусил, самостоятельно вытаскивать его не стоит. Необходимо обратиться в ближайший травмпункт.

Карина Красилова

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