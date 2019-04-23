«Ипотечные каникулы» будут действовать не для всех

Совет Федерации одобрил закон, по которому можно взять отсрочку по выплатам
Экономика 03:30

Закон об ипотечных каникулах одобрил 22 апреля во время пленарного заседания Совет Федерации РФ.

Он касается граждан, которые попали в сложную ситуацию и временно не могут продолжить выплаты по ипотеке.

Принятие закона позволяет таким гражданам взять в любое время с момента действия ипотечного договора отсрочку. Для этого необходимо будет обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. Выплаты могут быть либо приостановлены, либо быть снижены.

Чтобы получить ипотечные каникулы, необходимо соблюдать три основных правила.

Это — положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилье, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

К трудным жизненным ситуациям авторы проекта относят потерю работы, инвалидность I или II группы, временную нетрудоспособность на срок более 2 месяцев, снижение доходов на 30%.

Ипотечные каникулы смогут получить также граждане, в семьях которых стало больше иждивенцев (детей или инвалидов), вследствие чего совокупный доход снизился на 20%, а выплаты по ипотеке превысили 40% от среднемесячного дохода.

Одобренный 22 апреля закон распространяется не только на новые, но и на действующие договоры ипотечного кредитования.

В силу закон вступит через 90 дней после официального опубликования.

Карина Красилова

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