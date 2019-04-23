«Ипотечные каникулы» будут действовать не для всех

Совет Федерации одобрил закон, по которому можно взять отсрочку по выплатам

Закон об ипотечных каникулах одобрил 22 апреля во время пленарного заседания Совет Федерации РФ.

Он касается граждан, которые попали в сложную ситуацию и временно не могут продолжить выплаты по ипотеке.

Принятие закона позволяет таким гражданам взять в любое время с момента действия ипотечного договора отсрочку. Для этого необходимо будет обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. Выплаты могут быть либо приостановлены, либо быть снижены.

Чтобы получить ипотечные каникулы, необходимо соблюдать три основных правила.

Это — положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилье, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

К трудным жизненным ситуациям авторы проекта относят потерю работы, инвалидность I или II группы, временную нетрудоспособность на срок более 2 месяцев, снижение доходов на 30%.

Ипотечные каникулы смогут получить также граждане, в семьях которых стало больше иждивенцев (детей или инвалидов), вследствие чего совокупный доход снизился на 20%, а выплаты по ипотеке превысили 40% от среднемесячного дохода.

Одобренный 22 апреля закон распространяется не только на новые, но и на действующие договоры ипотечного кредитования.

В силу закон вступит через 90 дней после официального опубликования.

Карина Красилова