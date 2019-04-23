В Приморье хотят "монетизировать" как можно больше пляжей

На заседании инвестиционного совета губернатор региона выступил против "дикого отдыха" у воды и предложил арендаторам выгодный "бартер"

Олег Кожемяко заявил о намерении "монетизировать" как можно больше приморских пляжей, сообщает ИА PrimaMedia. 19 апреля на первом заседании краевого инвестиционного совета в новом составе губернатор призвал глав муниципальных образований общими усилиями решить проблему инфраструктуры для пляжного отдыха. По мнению Кожемяко, достичь поставленной цели можно, предоставляя льготы арендаторам в обмен на благоустройство территории.

Как было озвучено на заседании, в ходе мониторинга подготовки к пляжному сезону 2019 года только 353 земельных участков в прибрежной зоне на территории края предназначены для организации отдыха у воды. Причем из них лишь 73 участка в 13 муниципальных образованиях прошли освидетельствование и были допущены к эксплуатации. Это неправильно, считает Кожемяко.

— Следовательно, все остальные места массового отдыха у воды не предполагают купания и оказания соответствующих услуг. То есть лишь 20% пляжей у нас благоустроены в соответствии с возможностью привлекать туриста, дать возможность ему искупаться. Все остальные работали по какому-то бесхозному принципу. Когда не установлено ни вышек для купания, пляж не оборудован ни мусорными контейнерами, ни стоянками для машин, ни системой обслуживания. Нет ни системы проката, ни палаток. Что, соответственно, создает все условия для "дикого туризма", после которого нам остается захламленная территория, — прокомментировал ситуацию губернатор.

По мнению Кожемяко, одной из проблем, препятствующих организации отдыха у воды в Приморье является то, что значительная часть морского побережья и его внутренних водоемов не имеют собственников и арендаторов. Решение губернатор видит в "монетизации" как можно большего количества приморских пляжей, которые сегодня приходят в запустение и ничего не приносят бюджету. В том числе речь идет об охраняемых территориях. Эти места, считает Кожемяко, тоже должны быть предназначены для цивилизованного отдыха.

С целью реализации поставленных задач глава региона предложил разработать комплекс мер и дать соответствующие поручения главам муниципальных образований, которые должны вести плотную работу с арендаторами.

Стимулировать предпринимателя, закрепленного за пляжной территорией, вкладывать деньги в развитие инфраструктуры можно, предоставив ему сниженную арендную ставку, считает Кожемяко.

— Арендную плату, которая ранее поступала в муниципальный бюджет, можно рассматривать в качестве инструмента для инвестиций. И если вы видите, что денежные средства данный арендатор вложил в инфраструктуру, то продлеваете ему такой льготный режим. Если нет, тогда, значит, соответствующим образом он должен просто платить. И впоследствии вы работаете каким-то образом на расторжение договора, если арендатор не принимает никаких мер, — обратился председатель совета к главам муниципальных образований, присутствовавшим на заседании.

По мнению губернатора, такой льготный режим может быть рассчитан на срок 5 лет. При этом, подчеркнул глава региона, "никаких перекрытий дорог, никаких перекрытий пляжей в соответствии с законодательством быть не может". Следить за тем, чтобы арендаторы не создавали препятствий отдыхающим, должны главы муниципалитетов. В свою очередь администрация края должна озаботиться ремонтом подъездных путей к пляжам.

— Мы в этом году значительно увеличили поступления в казну муниципалитетов. Помощь из краевого бюджета с 20 млрд выросла до 36 млрд. Поэтому давайте развивать свои территории. Никто не сделает это за вас. Это будет оценка эффективности глав муниципальных образований. Осенью подведем итоги работы, проделанной летом, — подытожил Кожемяко.

По словам губернатора, в следующем заседании инвестиционного совета примут участие главы муниципальных образований, где расположены природные пляжи. Они должны будут отчитаться о мерах, принимаемых с целью развития пляжного отдыха и пляжного туризма на подведомственной территории.