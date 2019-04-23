Олег Кожемяко раскритиковал ситуацию в Приморье на отчёте перед депутатами
Трансляция

Губернатор Приморья пообещал отставки в АПК за бездействие в выдаче жилья детям-сиротам

По словам губернатора, деньги выделены, но ничего для решения наболевшей проблемы не делается
Общество 12:10
Администрация Приморского края. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая с отчетом перед краевым парламентом, анонсировал скорые отставки в администрации Приморья из-за бездействия в выдаче жилья сиротам, сообщает ИА PrimaMedia.

"5,5 тысяч человек уже выпустились из интернатов. Где-то кто-то скитается, кто-то снимает, кто-то вынужден вести асоциальный образ жизни. А это будущие молодые семьи, которые могли бы завести семью, если бы у них было жилье", — сказал губернатор, отвечая на вопрос депутата Заксобрания Приморья Дмитрия Новикова о том, как обстоят дела с обеспечением детей-сирот жильем в крае.

По словам парламентария, Красноармейский, Ольгинский, Пограничный районы — в аутсайдерах, там "нулевая ситуация" по обеспечению детей-сирот жильем".

"Мы освободим пару заместителей по социальной политике и сделаем это быстро. Ведь деньги-то выделены, но ничего не делается", — пообещал губернатор.

Отметим, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете Приморья заложено более 1,2 млрд рублей, почти 1 млрд из них переданы муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений. В первом полугодии текущего года планируется приобрести 158 квартир. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов для данной категории граждан в Лесозаводске с общим количеством квартир – 90. Всего за 2019 год планируется обеспечить жильем более 600 человек.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Сертификаты на приобретение жилья в собственность одобрены уже сотне сирот в Приморье

Суммы сертификатов на покупку жилья для детей-сирот во Владивостоке урезали вдвое

Стройки жилья для детей-сирот в Приморье заморожены

кадровые решения квартиры, жилье, дом сироты Кожемяко Олег Николаевич Новиков Дмитрий Геннадьевич

Бывший куратор осужденного мэра Владивостока уходит с важного поста

17 апреля, 10:40

Экс-глава департамента внутренней политики вернулся в администрацию Приморья

15 апреля, 13:35
«Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia