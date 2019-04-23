Губернатор Приморья пообещал отставки в АПК за бездействие в выдаче жилья детям-сиротам

По словам губернатора, деньги выделены, но ничего для решения наболевшей проблемы не делается

Администрация Приморского края. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая с отчетом перед краевым парламентом, анонсировал скорые отставки в администрации Приморья из-за бездействия в выдаче жилья сиротам, сообщает ИА PrimaMedia.

"5,5 тысяч человек уже выпустились из интернатов. Где-то кто-то скитается, кто-то снимает, кто-то вынужден вести асоциальный образ жизни. А это будущие молодые семьи, которые могли бы завести семью, если бы у них было жилье", — сказал губернатор, отвечая на вопрос депутата Заксобрания Приморья Дмитрия Новикова о том, как обстоят дела с обеспечением детей-сирот жильем в крае.

По словам парламентария, Красноармейский, Ольгинский, Пограничный районы — в аутсайдерах, там "нулевая ситуация" по обеспечению детей-сирот жильем".

"Мы освободим пару заместителей по социальной политике и сделаем это быстро. Ведь деньги-то выделены, но ничего не делается", — пообещал губернатор.

Отметим, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете Приморья заложено более 1,2 млрд рублей, почти 1 млрд из них переданы муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений. В первом полугодии текущего года планируется приобрести 158 квартир. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов для данной категории граждан в Лесозаводске с общим количеством квартир – 90. Всего за 2019 год планируется обеспечить жильем более 600 человек.