Количество соцвыплат в Приморье увеличили с 50 до 72

На эти цели предусмотрено и значительно больше средств в 2019 году – более 14 млрд рублей

Выплаты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

С учетом предложений, поступивших от жителей края, количество предоставляемых в Приморье мер социальной поддержки увеличили до 72. На эти цели предусмотрено и значительно больше средств в 2019 году – более 14 млрд рублей, из которых около 4,3 млрд направленны на поддержку семей с детьми. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию Приморья во вторник, 23 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил глава региона, в начале 2018 года жителям края предоставлялось около 50 мер социальной поддержки, которыми пользовались свыше 650 тысяч граждан. После обсуждений и поступивших предложений от жителей региона перечень был расширен до 72 мер социальной поддержки: как федеральных, так и региональных. За их получением обратилось свыше 700 тысяч человек, на эти цели в прошлом году направлено около 11 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – более 3 млрд рублей.

В 2019 году на меры социальной поддержки предусмотрено значительно больше средств: более 14 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – 4,3 млрд рублей. Перечень в этой категории также увеличен: с 19 до 25 мер.

"В целом моя принципиальная позиция такова: если у людей есть проблема, то ее необходимо решать, а не хоронить под тоннами бумажных отписок. В решении волнующих людей вопросов и заключается наша первостепенная функция. Для этого мы вместе с вами работаем", – заявил Олег Кожемяко.

Кроме того, решаются проблемы по тем направлениям, вопросы по которым стояли на месте на протяжении долгого времени.

Например, вопрос обеспечения топливом населения, который связан с невозможностью жителями предоставить необходимые документы, подтверждающие его приобретение. Из числа тех, кто имел право на получение меры, только около 20% могли ей воспользоваться. В настоящее время эта проблема решена. Федеральным и краевым льготникам на отопительный период с сентября 2018 года по август 2019 года предусмотрена ежегодная выплата на оплату стоимости топлива без предъявления платежных документов, в случае, если топливо было приобретено без них.

Определена категория "детей войны". Начиная с 2019 года, эти пожилые жители края будут получать ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и ко Дню окончания Второй мировой войны.

Уже с 12 ноября 2018 года "детям войны" предоставляется компенсация расходов в размере 50% на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также компенсация расходов в размере 100% на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и другие льготы.

Детям-инвалидам, выезжающим на консультацию, обследование или лечение по направлению медицинской организации, введена полная компенсация стоимости проезда любым видом транспорта.

Люди, страдающие хронической почечной недостаточностью, с января 2019 года получили возможность компенсировать 100% расходов на проезд к месту лечения, а также расходы за наем жилья в месте лечения, проведения процедуры гемодиализа.

Принят краевой закон, который объединил все меры поддержки многодетных семей, включая новые: освобождение от транспортного налога, компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ и 100% расходов на оплату взноса на капремонт, компенсация расходов на подготовку ребенка к школе.

Семьям, воспитывающим пять и более детей или ребенка-инвалида, предусмотрена выдача сертификата на приобретение жилья. Семьям, имеющим шесть и более детей, – миллион рублей на приобретение автомобиля.

Кроме того, разработаны документы, предусматривающие поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов, работников бюджетной сферы, а также решение вопроса, связанного с жильем разных категорий граждан.

Напомним, по поручению Олега Кожемяко в Приморском крае инициированы новые законы по совершенствованию социальной политики, решены многие важные вопросы, требующие федерального участия, увеличено финансирование на строительство медицинских, спортивных, культурных объектов.

Отметим, губернатор Приморья во вторник, 23 апреля, выступил с отчетом перед Законодательным собранием края, обозначив ключевые показатели социально-экономического развития региона и повышения качества жизни приморцев.