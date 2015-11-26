Журналистов и блогеров приглашают принять участие в конкурсе «Буква А»

Подать заявку можно на сайте букваа.рф

III Общероссийской конкурс-премии "Буква А"(18+). Фото: Предоставлено организаторами

Институт современной урбанистики приглашает журналистов, блогеров, теле— и радиоведущих, фотожурналистов, редакции онлайн— и печатных СМИ принять участие в III Общероссийской конкурс-премии "Буква А"(18+). Подать заявку можно на сайте букваа.рф.

Справка: Премия "Буква А" инициирована Институтом современной урбанистики в 2017 году и проходит при поддержке Минстрой РФ, выставки АРХМОСКВА, Москомархитектуры, Архсовет Москвы, Главархитектуры МО, Ассоциации проектировщиков Московской области. Участие традиционно принимают журналисты и блогеры из Москвы и регионов России, а в 2019 году к участию приглашаются и фотожурналисты.

На третьей Общероссийской конкурс-премии работы можно представить в следующих номинациях: архитектура нового времени (жилые комплексы, общественные здания), городская среда (транспорт, экология и т.д.), благоустройство и ЖКХ и памятники архитектуры.

По каждой номинации трижды в год выбираются и анонсируются лучшие автор и материал, которые позже войдут в шорт-лист премии. На его основе в конце года будут определены победители.

Сроки подачи заявок в каждый из трёх этапов:

На 1 этапе конкурса принимаются материалы, опубликованные в период с 1 октября 2018 г. по 31 января 2019 г. Подача заявок до 15 февраля включительно. Анонсирование победителей 1-го квартала состоится 28 февраля 2019 г.

На 2 этапе конкурса принимаются материалы, опубликованные в период с 1 февраля по 31 мая 2019 г. Подача заявок до 15 июня включительно. Анонсирование победителей 2-го этапа состоится 30 июня 2019 г.

На 3 этапе конкурса принимаются материалы, опубликованные в период с 1 июня по 30 сентября 2019 г. Подача заявок до 15 октября включительно. Анонсирование победителей 3-го этапа состоится 31 октября 2019 г., после чего состоится финальное годовое подведение итогов и награждение победителей.

Лучшие СМИ по каждой номинации оцениваются единожды, к моменту общего подведения итогов.

В составе жюри премии – известные архитекторы и главные архитекторы регионов, журналисты и общественные деятели, чиновники и общественные деятели: заместитель министра Министерства строительства и ЖХК РФ Максим Егоров, вице-президент Союза архитекторов России, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский, архитектор, куратор выставки АРХ Москва Илья Мукосей, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, Председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков, главный архитектор ЗАО "ГОРПРОЕКТ" Филипп Никандров, главный редактор интернет-журнала Strelka Magazine Соня Эльтерман и другие.

Победителям в каждой номинации вручается приз от спонсора. Все участники получают дипломы.

Работы выкладываются в группах конкурса-премии: Facebook и ВКонтакте.

Узнать подробнее о премии, а также скачать положения и заявку можно группах или на сайте: букваа.рф