Мажоритарная система возвращается в большие города Приморья

Крупным муниципалитетам разрешат выбрать одну из четырех моделей избрания депутатов

Голосование. Фото: ИА MagadanMedia

В Приморье в очередной раз правят краевой избирательный кодекс. Сегодня, 23 апреля, Законодательное собрание региона в смягченном варианте поддержало инициативу, которая разрешает муниципалитетам с численностью избирателей более 100 тысяч человек применять мажоритарную систему при избрании депутатов представительных органов. Применить норму смогут в трех муниципалитетах – Владивостоке, Находке и Уссурийске, причем в последнем муниципалитете это возможно уже в этом году. Автор законопроекта, депутат Юлия Марченко ("Единая Россия"), представляющая в парламенте Уссурийск, уверена, что необходимость заполнения двух бюллетеней при смешанной системе вызывает у избирателей непонимание, сообщает ИА PrimaMedia.

В текущей редакции Избирательного кодекса статья 10 определяет, что выборы депутатов представительных органов городских округов с численностью 100 тысяч и более избирателей проводятся с применением пропорциональной системы (депутаты избираются по единому округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, выдвинутых партиями) и смешанной (мажоритарно-пропорциональная). Во втором случае не менее 50% депутатов представительного органа, но не менее 15 депутатов должны избираться по единому избирательному округу, иные депутаты избираются по одномандатным избирательным округам.

Этих муниципалитетов, а их сейчас в Приморье три – Владивосток, Уссурийск и Находка – не коснулись изменения 2015 года, когда по инициативе депутата Юрия Корсакова ("Единая Россия") было принято решение отказаться от смешанной и пропорциональной системы в населенных пунктах с численностью избирателей меньше 100 тысяч человек и вернуться к выборам по одномандатным округам, как это было до 2003 года.

Теперь дело дошло и до крупных городов. В начале апреля комитет ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству рассматривал проект закона Юлии Марченко. Депутат предложила отменить возможность применения смешанной системы на выборах депутатов представительных органов в муниципалитетах с численностью избирателей более 100 тысяч и ввести мажоритарную. Такая формулировка смутила ряд депутатов.

К заседанию парламента, по всей видимости, была проведена точечная работа с депутатским корпусом и над самим законопроектом. Заксобранию законопроект был представлен в новой редакции. Автор инициативы пояснила, что "при обсуждении законопроекта депутатами высказано мнение о применении смешанной системы на муниципальных выборах в представительные органы, а в предыдущей версии этот вид исключался". Поэтому в новой версии сохраняется применение и смешанной системы, и пропорциональной, а также еще двух – мажоритарной по одномандатным округам и мажоритарной по многомандатным округам. Какую именно применять систему, будут решать сами муниципалитеты.

"Подобное предложение позволит обеспечить органам местного самоуправления право выбрать из четырех видов избирательных систем тот вид, который позволит обеспечить наиболее эффективное взаимодействие избранных депутатов с избирателями", — уверена Юлия Марченко.

По ее оценке, избиратели не понимают принцип распределения, когда на голосовании предлагают два бюллетеня, как при смешанной системе. "Это вызывает непонимание. Поэтому мы даем право выбора муниципалитетам по избирательной системе", — сказала она.

В таком виде законопроект устроил критиковавших его депутатов. Так, если ранее член фракции КПРФ Артем Самсонов говорил, что проведение выборов по спискам неудобно, потому что упал рейтинг "Единой России", а также указывал на то, что принятие закона неизбежно повлечет за собой перекройку избирательных округов и дополнительные бюджетные расходы, то на апрельском заседании парламента он публично поддержал инициативу. В целом парламентарии отметили, что избрание по одномандатному округу повышает личную ответственность депутата перед избирателем.

Против инициативы проголосовало девять депутатов из 33-х присутствовавших. Большинством голосов законопроект был принят. В этом году состоятся выборы Думы Уссурийского городского округа, где, в случае соответствующих изменений на местном уровне, смогут обкатать мажоритарную систему.