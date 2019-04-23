Миллионам школьников негде отдыхать: в стране сокращается число детских летних лагерей

При этом стоимость путевки в детский лагерь превышает среднюю зарплату во многих городах

Детский лагерь. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Для российских школьников организованный отдых на летних каникулах становится все проблематичнее. В стране сокращается число детских летних лагерей. При этом стоимость путевки в еще работающие лагеря превышает среднюю зарплату во многих городах России.

О существующей проблеме с сокращением детских летних лагерей в России заявил директор департамента Минпросвещения Игорь Михеев. По его словам, в 2019 году в стране будет работать 45 023 детских лагеря. Это на 174 меньше, чем в 2018 году.

При этом 75% из них составляют лагеря дневного пребывания при школах, то есть о полноценном отдыха на природе речи в таких учреждениях не идет. А средняя цена путевки в детский лагерь приближается к 27 тысячам рублей за 21 день. Это больше средней зарплаты во многих городах страны.

Как сказал г-н Михеев, даже с учетом кружков и секций количество детей, охваченных организованным отдыхом, составляет в России 10,5 млн человек. При этом детей школьного возраста в стране насчитывается 15,6 млн.

В свою очередь уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила, что летом 2018 года в России погибло почти 500 детей, не охваченных организованным отдыхом. Это, по ее словам, равняется количеству учеников в целой школе.

Никифор Зуев