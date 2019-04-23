Водителей «освободят» от ОСАГО

Бумажный документ можно будет с собой не возить
Общество 23 апреля, 23:30

Бумажный полис ОСАГО официально приравняли к электронному. Это означает, что водителям не обязательно будет возить документ с собой.

Поправки в закон об ОСАГО на пленарном заседании принял Совет Федерации. Таким образом, можно будет оформлять европротокол в электронном виде.

Бумажный полис станет дубликатом электронной страховки и ничего страшного не произойдет, если водитель забудет полис дома. Все параметры страховки хранятся в базах данных страховщиков и ГИБДД.

Проверить, есть ли у водителя страховой полис, сотрудники ДПС смогут через свою базу данных.

После того, как президент России Владимир Путин подпишет данный закон и он вступит в силу, возить с собой "розовую бумагу" будет не обязательно.

Карина Красилова

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