Водителей «освободят» от ОСАГО

Бумажный полис ОСАГО официально приравняли к электронному. Это означает, что водителям не обязательно будет возить документ с собой.
Поправки в закон об ОСАГО на пленарном заседании принял Совет Федерации. Таким образом, можно будет оформлять европротокол в электронном виде.
Бумажный полис станет дубликатом электронной страховки и ничего страшного не произойдет, если водитель забудет полис дома. Все параметры страховки хранятся в базах данных страховщиков и ГИБДД.
Проверить, есть ли у водителя страховой полис, сотрудники ДПС смогут через свою базу данных.
После того, как президент России Владимир Путин подпишет данный закон и он вступит в силу, возить с собой "розовую бумагу" будет не обязательно.
Карина Красилова