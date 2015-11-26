Приходи, исполню или сиди плачь

Со 2 по 4 мая во Владивостоке состоится грандиозное событие, которое исполняет желания, меняет судьбы и дает возможности



Fitlove. Фото: предоставлено организаторами

Уже второй год подряд огромное количество людей, от мала до велика, собираются вместе в начале одного из лучших сезонов в Приморье на Русском острове. Здесь, в стенах Дальневосточного федерального университета, разворачивается настоящая территория спорта, общения и новых знаний – фестиваль Fitlove-2019 (6+), посетить который спешат даже те, кто с фитнесом, мягко говоря, на вы. Со 2 по 4 мая состоится грандиозное событие, которое меняет судьбы и дает возможности, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Кроме насыщенной программы мастер-классов, различных активностей, огромного вагона знаний и эмоций, мероприятие несет в себе еще одну важную роль – здесь исполняют желания и дают тот самый волшебный пинок, которого многие из нас ждут годами, а иные и всю жизнь.

Сегодня практически каждый считает своим долгом изучать бесконечные книги по саморазвитию, проходить марафоны личностного роста, посещать лекции тех, кто уж точно знает, как им лучше жить. Но все они продолжают ждать заветный понедельник новой жизни, когда, проснувшись утром, исполнения всех желаний будут поданы в качестве десерта к ароматной чашке кофе. Одну неделю сменяет другая, дороги с желтыми листьями за окном покрываются снегом, потом весенней грязью, а дальше и тополиным пухом. Уже и кофе совсем остыл, и душа заждалась, а перемен не видно даже за горизонтом. Они бросают это вечное ожидание понедельника и начинают искать знаки – летом и похудею, с Нового года пойду учиться и так далее.

Организаторы Fitlove, сами того не подозревая, решили этот знак дать всем тем, кому он так нужен, открыть дверь, за которой сбываются мечты, на которые раньше не хватало мотивации и смелости. И примеров в их копилке на этот счет немерено.

В прошлом году участники события, вдохновившись общением со звездами российского фитнеса, начали сворачивать горы, преодолевать сомнения и доказывать самим себе, что они могут жить так, как всегда, мечтали. Так, одна из участниц Fitlove 2018, имея в кармане диплом об окончании медицинского вуза по специальности "врач акушер-гинеколог", наконец поняла, чего ей так не хватало. Вроде бы и дело она выбрала любимое, но пазл все никак не складывался, не было в нем какой-то ключевой детали. Посетив площадки фестиваля, девушка нашла свое направление – теперь она меняет профессию в направлении спортивной медицины и помогает держать себя в форме и тонусе беременным девушкам и женщинам. Огромное число проектов и благодарностей, удовлетворение своих амбиций и долгожданная самореализация в любимом деле.

Большое число историй прошлого фестиваля связаны со счастьем в личной жизни. Отчаявшиеся девушки, которые уже было решили, что их половинки не существует и родились они целыми, встретили здесь тех единственных. А они, кстати, были совсем не против. Звон бокалов, кольца с бриллиантами и без, штамп в паспорте или просто охапки цветов каждый день и завтрак в постель и, наконец, долгожданные дети – да, Fitlove 2018 стал началом чьей-то семейной истории.

А какое количество тех, кто грезил о карьере фитнес-тренера, побежали прямо сразу после окончания фестиваля к своей мечте. Побежали так, как никогда раньше, будто на свободу наконец вырвался неудержимый марафонец. И сегодня едут на Fitlove-2019 уже не в статусе любителей.

Пока одни получают то, чего они хотят, и видят в майских событиях на Русском острове шанс, другие продолжают пить остывший кофе и ждать знака. В этом году они вновь его пропустят. А еще не смогут отдохнуть во Владивостоке, пожить на Русском острове с такими скидками, которые им и не снились, не посетят экскурсии, не встретят своих единомышленников и тех, с кем можно создавать и воплощать новые проекты. Они не смогут попробовать себя в новых дисциплинах и спортивных испытаниях, не получат рекомендации от самых ярких и успешных профессионалов, да и новый наряд в одном из самых лучших казино они не продемонстрируют.

"Все равно, какой сегодня день недели и как учат в книгах. Нужно встать и делать. Если кому-то нужен знак, то вот он: 2 мая, Русский остров. И неважно, что это четверг!" — уверены те, кто точно едет на Fitlove-2019.