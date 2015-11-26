Все данные о нарушениях и недочетах будут переданы в Минстрой и в региональные органы жилищно-коммунального хозяйства

ЕР проверит качество благоустройства городской среды в Приморье. Фото: пресс-служба партии ЕР

В Приморье проведут мониторинг качества выполненных работ на объектах, благоустроенных в 2018 году рамках проекта "Единой России" "Городская среда". К рейдам, которые начнутся после майских праздников, будут привлечены эксперты, волонтеры и местные отделения партии. Об этом рассказала сопредседатель Общественного совета партпроекта в регионе Майя Шалунова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Перед нами стоит задача – до 15 мая оценить качество работ по благоустройству, которые проводились в прошлом году. Во Владивостоке мы пригласим проехать по объектам членов регионального общественного совета, на других территориях Приморского края мониторинг проведут кураторы партпроекта "Городская среда" в муниципалитетах", — сообщила Шалунова.

Она отметила, что мониторинг качества работ на объектах благоустройства уже проводился партийцами в Приморье в декабре 2018 года. Тогда были выявлен ряд недочетов и существенных замечаний к подрядным организациям, взявшим на себя в рамках муниципальных контрактов обязательства. Все данные о нарушениях и недочетах, полученные по итогам следующего – "майского" – мониторинга, будут переданы в Минстрой и в региональные органы жилищно-коммунального хозяйства, и партия будет добиваться устранения всех выявленных нарушений, в том числе, в рамках гарантийного ремонта.

Напомним, по итогам работы федерального партийного проекта "Городская среда" в Приморье в 2018 году были благоустроены более 100 приморских дворов и более 50 общественных пространств. В работе проекта приняли участие 45 муниципалитетов, 12 городских округов и 33 сельских поселения края, сумма бюджетных расходов на благоустройство превысила 452 млн рублей.

В настоящее время уточняется количество объектов и расходная часть бюджета, которая будет направлена на благоустройство общественных территорий в Приморском крае в 2019 году.

Известно, что в масштабах всей страны будет благоустроено 15 тысяч объектов. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта "Городская среда" Павел Качкаев.

"В регионах "Единая Россия" проводила общественные обсуждения и рейтинговые голосования за реконструкцию общественных пространств и территорий. Мы практически завершили сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов по реконструкции. На сегодняшний день нам известно, что в 2019 году в рамках партпроекта "Городская среда" будет благоустроено 10 917 дворовых территорий и 4 тысячи общественных пространств, то есть суммарно порядка 15 тысяч объектов", — отметил Качаев, добавив, что к завершению сбора данных количество объектов увеличится.

Справка: Проект партии "Единая Россия" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.