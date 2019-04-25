Селевой поток поставил "колом" популярную трассу у водителей (фото)

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Обвал грунта заблокировал трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Мощная пробка в районе Седанки на трассе Де-Фриз – Патрокл вскоре после съезда с низководного моста существенно повлияла на утренний траффик во Владивостоке в четверг, 25 апреля. Всегда свободный участок дороги был заблокирован обвалом грунта с близлежащего склона. Расчисткой трассы уже занимаются специалисты, однако ремонтные работы затрудняют движение транспорта, сообщает ИА PrimaMedia.

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В результате обвала грунта на объездной трассе в районе Седанки была блокирована одна из двух полос движения. Для утреннего движения транспорта это ограничение оказалось существенным и некогда свободная дорога попросту встала. По словам очевидцев, в утренние часы 25 апреля на месте обвала ремонтные работы производились при участии двух единиц техники. За безопасностью следили и сотрудники полиции. Как отмечают специалисты, ремонтные работы на этом участке трассы начались еще в среду, 24 апреля.

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Причиной обвала грунта могло стать оттаивание грунтовых вод и весеннее потепление, в результате чего подобные селевым потоки хлынули к дороге. Стоит отметить, что другие участки склона, находящиеся рядом с местом обвала, укреплены габионной сеткой. В этих зонах никаких обвалов не наблюдается. Аварийный участок оказался такой защиты лишен.

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