VIP-приезд: Известно точное время, когда город встанет "колом". Скоро

Уточнены планы лидеров двух стран по маршруту. Все серьезно

Приезд Ким Чен Ына в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля после полудня по местному времени, сообщает ИА PrimaMedia.

Он уточнил, что саммит Путина и Ким Чен Ына состоится примерно в 13.00 — 14.00 по местному времени (06.00 — 07.00 мск). Прочие детали запланированной встречи он раскрыть отказался.

"Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня", — сказал Песков.

Не секрет, что во время приезда VIP-гостей во Владивосток, город в буквальном смысле встает "колом" из-за перекрытия движения по ключевым городским магистралям. В связи с этим водителей краевого центра ожидают серьезные пробки.

"Опять весь город "колом" встанет", — пишут пользователи в соцсетей.