VIP-приезд: Известно точное время, когда город встанет "колом". Скоро

Уточнены планы лидеров двух стран по маршруту. Все серьезно
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Это интересно 09:35
Приезд Ким Чен Ына в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Названо время начала переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля после полудня по местному времени, сообщает ИА PrimaMedia.

Он уточнил, что саммит Путина и Ким Чен Ына состоится примерно в 13.00 — 14.00 по местному времени (06.00 — 07.00 мск). Прочие детали запланированной встречи он раскрыть отказался.

"Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня", — сказал Песков.

Не секрет, что во время приезда VIP-гостей во Владивосток, город в буквальном смысле встает "колом" из-за перекрытия движения по ключевым городским магистралям. В связи с этим водителей краевого центра ожидают серьезные пробки.

"Опять весь город "колом" встанет", — пишут пользователи в соцсетей.

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