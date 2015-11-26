Борт №1 мчит во Владивосток (видео)

Самолет президента скоро прибудет в воздушную гавань
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Небо. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин в 9.00 по местному времени (-1 час от Владивостока) вылетел из Читы во Владивосток, где во второй половине дня состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об сообщил сайт zab.ru.

В среднем время перелёта из Читы во Владивосток, в зависимости от авиакомпании, составляет около пяти часов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля после полудня по местному времени, сообщает ИА PrimaMedia.

Он уточнил, что саммит Путина и Ким Чен Ына состоится примерно в 13.00 — 14.00 по местному времени (06.00 — 07.00 мск). Прочие детали запланированной встречи он раскрыть отказался.

"Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня", — сказал Песков.

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